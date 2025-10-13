Megaferia de Empleo en Bogotá ofrecerá más de 15.000 vacantes para todos los perfiles
El evento se realizará el 17 de octubre en Corferias con la participación de más de 150 empresas. La entrada es gratuita y requiere inscripción previa.
Colombia
La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el regreso de la Megaferia de Empleo del Distrito, un evento que reunirá a más de 150 empresas con más de 15.000 oportunidades laborales para personas con distintos niveles de formación. La jornada se llevará a cabo el viernes 17 de octubre en Corferias, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
El encuentro, organizado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca conectar a los buscadores de empleo con empresas de sectores como tecnología, servicios, salud, comercio, logística y manufactura, entre otros.
Cómo participar
La entrada a la feria es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del sitio web desarrolloeconomico.gov.co/megaferia.
Los asistentes podrán elegir entre cuatro franjas horarias:
- De 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
- De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
- De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Quienes participen deberán llevar varias hojas de vida actualizadas y su documento de identidad, ya que algunas empresas realizarán procesos de selección en el lugar, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.
Oportunidades y acompañamiento
Además de postularse a las vacantes, los asistentes podrán recibir orientación personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo, que ofrecerá asesorías sobre cómo mejorar el perfil laboral y enfrentar con éxito las entrevistas.
La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó la importancia de esta iniciativa:
“Esta Megaferia representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”.