¡Subió! Este es el precio oficial del café en Colombia para HOY 17 de octubre, según FNC

El día de hoy, inició la primera jornada del Campeonato Mundial de Baristas 2025, el cual se celebrará hasta el 21 de octubre en la ciudad de Milán, Italia. Este evento tiene como objetivo resaltar tanto la excelencia del café, como la profesión de los baristas a nivel mundial.

Durante su desarrollo, se reúnen los mejores baristas del mundo, donde cerca de 50 de ellos, participan en una prestigiosa competencia, en la cual, deben elaborar cuatro espressos, cuatro bebidas con leche y cuatro bebidas exclusivas. Los jueces evaluarán criterios como el sabor, la limpieza, la creatividad, la técnica y la presentación. Todo esto a través de diferentes rondas, donde solamente los seis mejores, tendrán la posibilidad de aspirar por el título del Campeón Mundial de Baristas.

Evento anunciado para el 2027

Pues bien, durante el desarrollo de la primera jornada, el día de hoy, 17 de octubre, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, realizó un anuncio acompañado del director ejecutivo de la Specialty Coffe Association (SCA), Yannis Apostolopoulos.

En este anuncio, se reveló que tanto la realización del World of Coffe, como del Campeonato Mundial de Cafés Filtrados de 2027, se realizaran en Colombia. Siendo esta edición, la primera vez que se realizaría en América Latina. La fecha del evento, será del 30 de septiembre al 2 de octubre, y se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.

El gerente general de la FNC, anunció que esta decisión, de que la primera celebración de este evento en América Latina, sea en Colombia, es un reconocimiento al trabajo de los caficultores que ratifica la credibilidad, seriedad y reputación del café ante el resto del mundo.

Precio del café en Colombia para HOY 17 de octubre

El precio del café tuvo un leve incremento para cerrar la semana, pues creció $5.000 pesos. Sin embargo, a pesar de que aumentó su valor, sigue manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.000.000 de pesos colombianos.

Según esto, y los datos presentados en el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kilogramos de café, referencia FR 94, se estableció en los $2.972.000 pesos colombianos. Por otro lado, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en los $10.000 COP. Estos valores regirán tanto para hoy viernes 17, como también para el sábado 18 y domingo 19 de octubre.

Precio de la carga de café en ciudades de Colombia

Armenia — Carga: 2,972,500 | Kilo: 23,780 | Arroba: 297,250

— 2,972,500 | 23,780 | 297,250 Bogotá — Carga: 2,971,250 | Kilo: 23,770 | Arroba: 297,125

— 2,971,250 | 23,770 | 297,125 Bucaramanga — Carga: 2,970,875 | Kilo: 23,767 | Arroba: 297,088

— 2,970,875 | 23,767 | 297,088 Buga — Carga: 2,973,250 | Kilo: 23,786 | Arroba: 297,325

— 2,973,250 | 23,786 | 297,325 Chinchiná — Carga: 2,972,375 | Kilo: 23,779 | Arroba: 297,238

— 2,972,375 | 23,779 | 297,238 Cúcuta — Carga: 2,970,375 | Kilo: 23,763 | Arroba: 297,038

— 2,970,375 | 23,763 | 297,038 Ibagué — Carga: 2,971,625 | Kilo: 23,773 | Arroba: 297,163

— 2,971,625 | 23,773 | 297,163 Manizales — Carga: 2,972,375 | Kilo: 23,779 | Arroba: 297,238

— 2,972,375 | 23,779 | 297,238 Medellín — Carga: 2,971,625 | Kilo: 23,773 | Arroba: 297,163

— 2,971,625 | 23,773 | 297,163 Neiva — Carga: 2,970,750 | Kilo: 23,766 | Arroba: 297,075

— 2,970,750 | 23,766 | 297,075 Pamplona — Carga: 2,970,500 | Kilo: 23,764 | Arroba: 297,050

— 2,970,500 | 23,764 | 297,050 Pasto — Carga: 2,970,500 | Kilo: 23,764 | Arroba: 297,050

— 2,970,500 | 23,764 | 297,050 Pereira — Carga: 2,972,375 | Kilo: 23,779 | Arroba: 297,238

— 2,972,375 | 23,779 | 297,238 Popayán — Carga: 2,972,625 | Kilo: 23,781 | Arroba: 297,263

— 2,972,625 | 23,781 | 297,263 Santa Marta — Carga: 2,974,125 | Kilo: 23,793 | Arroba: 297,413

— 2,974,125 | 23,793 | 297,413 Valledupar — Carga: 2,971,750 | Kilo: 23,774 | Arroba: 297,175

