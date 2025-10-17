SPEC LNG normaliza capacidad de regasificación tras falla eléctrica en planta de Cartagena

La compañía SPEC LNG encargada de operar la regasificadora, aseguró desde Cartagena que se ha completado el periodo de estabilización de la planta.

A través de un escueto comunicado la Sociedad Porturia El Cayao, encargada de importar gas en el país, dijo que concluyó el periodo de estabilización de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), la cual, a la medianoche del viernes 17 de octubre, alcanzó la capacidad disponible de la terminal.

Así las cosas, la empresa ya está en condiciones de retomar el suministro del energético a agentes del mercado, luego realizar un mantenimiento anual y presentar fallas en los sistemas eléctricos, que afectaron la operación de compañías como Ecopetrol, quien debió apagar algunas unidades por causa de la contingencia.

Por su parte, el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró la necesidad de quitarle el “monopolio” a este proveedor privado.