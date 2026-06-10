Encuesta de Cartagena Cómo Vamos revela los principales desafíos en cultura y convivencia ciudadana

Cuando se habla de calidad de vida en una ciudad, la atención suele centrarse en temas como educación, salud, pobreza, entre otros, sin embargo, la cultura ciudadana es un factor clave, porque marca la experiencia cotidiana de vivir en un territorio.

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Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Cartagena Cómo Vamos muestran que, en Cartagena, los habitantes reconocen problemáticas relacionadas con el comportamiento ciudadano.

De acuerdo con la encuesta, el cumplimiento a las normas de tránsito es lo que más le cuesta a los cartageneros, con el 65% que califica como malo o muy malo el comportamiento ciudadano, seguido muy de cerca del cuidado del espacio público, con el 61%, y el respeto por las normas ambientales con el 60%. Es decir, la voz de la ciudadanía muestra que muchos de los retos que afectan la convivencia están relacionados con prácticas presentes en la vida cotidiana.

La convivencia como una responsabilidad compartida

Al analizar los resultados por grupos poblacionales, se observan diferencias importantes frente a algunos temas de convivencia. Los jóvenes perciben en mayor medida el mal comportamiento en el cumplimiento de las normas de tránsito, con el 74,2% de las personas entre los 26 y 35 años que lo califica como malo.

Además, se marca la diferencia por sexo respecto al respeto a la mujer, donde el 61% de las mujeres evalúa como malo el comportamiento ciudadano, mientras en los hombres es del 40%. Por localidades, la Industrial y de la Bahía presenta la percepción más negativa sobre cumplimiento a las normas de tránsito, con un 70%.

La encuesta también evidencia una percepción limitada sobre la posibilidad de sanción frente a algunas conductas cotidianas. El 47% de los ciudadanos considera poco o nada probable que existan sanciones para quienes arrojan basura en la vía pública, mientras que el 44% piensa lo mismo frente a infracciones relacionadas con música a alto volumen.

Estos resultados muestran que la convivencia no depende únicamente de normas o controles institucionales. También está relacionada con los hábitos ciudadanos, el respeto por los demás y la manera en que las personas se relacionan con los espacios compartidos.

Las cifras oficiales permiten complementar este panorama. Según registros de la Policía Nacional, durante 2025 se reportaron en Cartagena 32.943 comportamientos contrarios a la convivencia. El 44% corresponde a conductas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, mientras que el 34% está relacionado con afectaciones al espacio público.

Los jóvenes entre 19 y 29 años concentran cerca del 48% de los comportamientos contrarios a la convivencia registrados en Cartagena. Esto significa que casi 1 de cada 2 casos reportados en a la ciudad involucra a adultos jóvenes.

Al comparar a Cartagena con otras capitales principales, la ciudad registra una tasa menor de comportamientos contrarios a la convivencia. Sin embargo, estas cifras deben analizarse considerando que pueden existir diferencias entre ciudades en los niveles de control, seguimiento y capacidad de registro de este tipo de casos. Más allá de la comparación, los datos continúan mostrando retos importantes en materia de convivencia y cultura ciudadana.

Los resultados muestran que la cultura ciudadana sigue siendo un desafío para la calidad de vida en Cartagena. La convivencia, el respeto por las normas y el cuidado de lo público continúan siendo temas que requieren acciones institucionales, procesos pedagógicos y también reflexión profunda sobre el papel de cada ciudadano en la construcción una ciudad mejor para todos.