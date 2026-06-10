Avanza estabilización del servicio de agua en Cartagena tras contingencia por microalgas

Aguas de Cartagena registra avances en el manejo de la contingencia por la proliferación de microalgas en el sistema lagunar Juan Gómez Dolores. Se ha logrado la estabilización progresiva de la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Portable El Bosque, aumentando la producción de agua potable y mejorando la continuidad del servicio en algunos sectores de la ciudad.

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Esto fue posible gracias al trabajo permanente, junto al acompañamiento especializado de expertos internacionales de Veolia y la mejora de las condiciones ambientales asociadas al retorno de las lluvias.

“Nunca había visto esta combinación de microalgas: un grupo actúa como micro arena y el otro como pegamento, obstruyendo nuestros filtros y exigiendo mucho más lavados”, aseguró el experto en tratamiento de aguas de Veolia Latam, Yan Dhallemmes, cuya experiencia en 20 países permitió reforzar las diferentes etapas del proceso de potabilización, incrementado los monitoreos de calidad, optimizado los protocolos operativos y fortaleciendo los sistemas de filtración para mantener los estándares exigidos en la prestación del servicio.

“Trabajamos día y noche integrando la experiencia técnica local e internacional para mantener la distribución del agua en toda la ciudad. Cada ajuste implementado, cada monitoreo realizado y cada decisión operativa adoptada busca estabilizar el servicio, avanzar hacia la normalidad operativa y ofrecer la mejor calidad de agua a los cartageneros”, destacó John Montoya, gerente general de la compañía.

Aguas de Cartagena mantendrá el seguimiento permanente de las condiciones operativas y de calidad, reafirmando su compromiso con la mejora continua, la innovación y la prestación de un servicio confiable para todos los cartageneros.