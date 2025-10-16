SPEC LNG reinició operación en la planta de regasificación de Cartagena tras falla eléctrica

Cartagena

La Sociedad Portuaria El Cayao – SPEC LNG confirmó que tras los trabajos realizados luego de una falla eléctrica se logró reiniciar la operación de la planta de regasificación ubicada en la isla de Barú, zona insular de Cartagena.

Según la empresa, ya se encuentra fluyendo gas natural hacia el Sistema Nacional de Transporte (SNT).

Asimismo, la compañía explicó que el periodo de estabilización de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) continuará hasta la medianoche de este jueves, con el fin de lograr la capacidad disponible de regasificación de la terminal.

Cabe recordar que los inconvenientes se presentaron después de la medianoche del pasado 15 de octubre luego de los trabajos de mantenimiento programado durante el puente festivo. En las primeras horas de funcionamiento se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico, mecanismo de protección que actúa ante posibles sobrecargas.

De inmediato ,personal técnico de SPEC LNG y del operador de la FSRU, la firma Hoegh, iniciaron las labores para identificar el origen de la falla y ejecutar las acciones necesarias para restablecer el servicio.