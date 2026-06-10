Jornada de Educación Ambiental para niños y niñas liderada por empresa Bioger

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, Bioger desarrolló la estrategia “Locos por el Planeta”, una iniciativa orientada a fortalecer la educación ambiental y fomentar la cultura del cuidado de los recursos naturales entre las nuevas generaciones.

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La jornada reunió a estudiantes de las comunidades vecinas al Parque Ambiental Bioger, quienes participaron en diversas actividades pedagógicas y recreativas diseñadas para promover hábitos responsables frente al manejo de los residuos y la protección del entorno.

Uno de los momentos más destacados fue el concurso “Sombreros Locos por el Planeta”, en el que niños y niñas pusieron a prueba su creatividad mediante la elaboración de sombreros con materiales reciclables y reutilizables.

A través de esta actividad, los participantes reflexionaron sobre la importancia de reducir, reutilizar y aprovechar los residuos para contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Además del componente artístico, los estudiantes participaron en espacios de sensibilización y dinámicas educativas enfocadas en fortalecer la conciencia ecológica y generar un mayor compromiso con la conservación del medio ambiente.

Como reconocimiento a su esfuerzo y creatividad, los participantes recibieron premios y estímulos, una iniciativa que también contribuyó a dinamizar la economía de las comunidades cercanas al Parque Ambiental.

Con esta estrategia, Bioger reafirma su compromiso con la educación ambiental como herramienta fundamental para la transformación social y la construcción de una ciudadanía más consciente frente a los desafíos ambientales actuales.

“Locos por el Planeta” se consolida así como una apuesta por inspirar a niños y jóvenes a convertirse en protagonistas del cambio, promoviendo desde temprana edad valores de responsabilidad, sostenibilidad y amor por el planeta.