Adiós al Spaceman: Ace Frehley, guitarrista de KISS, fallece a los 74 años
El mundo del rock despide a una leyenda que marcó generaciones con su estilo
El universo del rock está de luto. Este 16 de octubre de 2025, falleció Ace Frehley, guitarrista original de KISS y uno de los músicos más influyentes del género, a los 74 años.
Su partida deja un vacío inmenso en la historia de la música, especialmente para quienes crecieron con su sonido explosivo y su personaje inolvidable: el “Spaceman”.
Frehley fue parte fundamental de la formación clásica de KISS, banda que revolucionó el espectáculo musical en los años 70 con maquillaje, pirotecnia y una actitud irreverente.
Su guitarra dio vida a himnos como Shock Me, Cold Gin, Parasite y Rocket Ride, temas que aún resuenan en estadios y corazones.
En 1978, su álbum solista —lanzado simultáneamente con los de los otros miembros de KISS— fue el más exitoso, demostrando su talento como compositor y músico independiente. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo su ingreso al Rock and Roll Hall of Fame junto a KISS en 2014.
Más allá de los riffs y solos, Ace Frehley representó una era dorada del rock. Su estilo, mezcla de técnica y actitud, inspiró a generaciones de guitarristas. En los últimos años, se mantuvo activo con giras, colaboraciones y discos en solitario.
Su familia confirmó que el músico falleció tras complicaciones médicas derivadas de una caída.
El legado de Ace Frehley no se mide solo en discos vendidos o premios, sino en la energía que transmitió cada vez que subió a un escenario.
Hoy, el Spaceman regresa a las estrellas. Y el rock aunque triste, lo recordará siempre con gratitud y volumen alto.