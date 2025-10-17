Sectores políticos responden a polémica por pronunciamiento de la ONU sobre protestas: Esto dicen

Colombia

La ONU Derechos Humanos pidió no criminalizar a las personas que protestan de manera pacífica en el país, esto a propósito de las movilizaciones que se han registrado en el territorio nacional durante las últimas semanas.

Frente a dicho pronunciamiento, desde la Presidencia de la República emitieron un comunicado en el que saludan el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales para contribuir como garantes en los diálogos entre el Gobierno y las comunidades movilizadas.

“El Gobierno se compromete al acompañamiento a las comunidades tanto en el proceso de retorno, como en la interlocución con las autoridades locales y departamentales, en temas relacionados con garantía de derechos humanos”.

Sobre la polémica que ha generado dicha postura de la ONU también se pronunció la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien respaldó el papel de Naciones Unidas.

“Porque el precedente de vincular la protesta social a grupos armados, Colombia ya lo conoce, ya sabemos que siempre termina en un incremento de la violencia hacia quienes ejercen el derecho fundamental a la protesta”.

Aún así, el representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio Cesar Triana, afirmó que aunque se entiende que la ONU pida que se garantice la protesta como un derecho inherente a los ciudadanos, solicitó a esta organización que también se pronuncie cuando la ciudadanía se ve afectada.

“Cuando esta es violenta, cuando esta impide la movilidad, cuando esta impide que se garanticen los derechos públicos necesarios para la subsistencia, allí también se violentan los derechos humanos de una mayoría de colombianos. Creo que sobre este particular y cuando ocurra este tipo de protestas, la ONU también debe pronunciarse”.