Procuraduría suspendió al Alcalde de Puracé, Cauca por violencia de género

Puracé, Cauca

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente al alcalde del municipio de Puracé, Cauca, Jorge Andrade por presunta violencia de género.

Los hechos habrían tenido lugar en San Miguel, un corregimiento de esa población en medio de sus fiestas tradicionales.

“Los videos que circulan en redes sociales muestran presuntas agresiones por parte del mandatario local a una mujer que, al parecer, lo estaba grabando con su celular justo cuando este supuestamente agredía a su esposa dentro de un vehículo”, argumento la Procuraduría.

Agregó que “adicionalmente, se investiga un presunto uso indebido de bienes públicos, al conducir un vehículo oficial, en aparente estado de alicoramiento, situación que bien podría configurar un incumplimiento del deber de utilizar los bienes y recursos asignados en forma exclusiva para fines específicos”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Popayán solicitará al gobernador del Cauca hacer efectiva la suspensión provisional y proceder a designar a un alcalde encargado mientras dura esta medida cautelar.