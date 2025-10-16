En medio de ataque armado, disidencias reclutaron a dos menores en el norte del Cauca

Popayán, Cauca

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ reclutaron a dos menores de edad en el norte del Cauca, en medio de un ataque armado contra una misión humanitaria de las comunidades indígenas de ese departamento.

Todo ocurrió en Timba, una zona cercana con el Valle del Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric, informó que “luego de realizar una acción humanitaria de rescate de dos niñas Indígenas víctimas de reclutamiento, Guardia Indígena y Autoridades Indígenas fueron interceptados y retenidos por integrantes de la estructura Jaime Martínez a la altura del sector de Timba, los vehículos fueron atacados y pinchados, impidiendo su movilización”.

En medio de disparos con fusil, ese grupo armado reclutó a las adolescentes y hurtó uno de los automotores.

Nini Johana Daza, consejera del Cric agregó que “como Consejería Regional de Equipos rechazamos rotundamente, pedimos y exigimos que sean entregadas estas menores de edad al igual que el resto que no hemos podido tener información pero que sí sabemos que se hacen las denuncias diarias en cada uno de los territorios y los municipios del Cauca, donde nuestros niños y niñas son los que están pagando como se dice los platos rotos de esta guerra absurda”.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU rechazó lo ocurrido y exigió la inmediata liberación de las menores.