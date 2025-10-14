Comunidades campesinas bloquean la vía Panamericana entre Cauca y Nariño

Popayán, Cauca

Comunidades campesinas del sur del Cauca y el Macizo Colombiano bloquearon la vía Panamericana que conecta a este departamento con Nariño.

Los manifestantes señalaron que la protesta busca exigir la implementación de las políticas de reconocimiento al campesinado como sujeto de derecho y, además, la destinación de recursos para el desarrollo de esta zona del Cauca.

Víctor Collazos, vocero de las comunidades aseguró que “se han avanzado en algunos diálogos iniciales pero se hace necesario que haya una mayor respuesta del Gobierno Nacional al pliego de peticiones. Vamos a mirar como avanzan las interlocuciones para flexibilizar el bloqueo”.

Por su parte el Ejército, denunció que el ELN estaría presionando a los campesinos para salir a la carretera internacional. El general Hernando Africano, Comandante de la Tercera División expresó que “estos bandidos han presionado a la población civil llegando a veredas y corregimientos, con el uso de las armas”.

Gremios del departamento expresaron su preocupación por el impacto que generan este tipo de bloqueos en la economía regional.