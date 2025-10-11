Procuraduría alerta a 469 municipios por presunto mal uso de recursos del agua y saneamiento

Colombia

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva a 469 municipios del país y al gobernador del Vichada por el presunto uso inadecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP–APSB), según los hallazgos del Informe Nacional de Monitoreo 2024 del Ministerio de Vivienda.

El ente de control identificó registros presupuestales por más de $5.714 millones asociados a actividades de gasto no elegibles, además de 87 municipios con cuentas por aclarar, lo que podría comprometer la destinación legal de los fondos y afectar la garantía del derecho al agua potable y al saneamiento básico.

La Procuraduría recordó que estos recursos deben destinarse exclusivamente a fortalecer los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según la ley.

El órgano de control advirtió además que el uso indebido de los recursos del SGP–APSB puede acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas.

Por ello, instó a las administraciones locales a ajustar sus presupuestos y reportes financieros para garantizar la correcta ejecución de los fondos destinados al acceso y calidad del agua en las comunidades.