Nacional visita al Pasto por la fecha 16 de la Liga Colombiana: Fecha, hora y cómo seguir

En el inició de la jornada sabatina del fútbol colombiano, se enfrentarán Deportivo Pasto y Atlético Nacional, por el partido correspondiente a la fecha 16. El juego se disputará en el estadio Libertad de la capital nariñense.

El equipo paisa llega a este duelo tras confirmar la continuidad del entrenador Diego Arias por lo que resta del semestre, ante la incertidumbre y los rumores sobre si se contrataría un nuevo director técnico.

El presidente del club, Sebastián Arango, indicó que la tarea de buscar un buen perfil para que asuma este cargo debe ser una labor juiciosa y estructurada.

En este momento, Nacional está en la quinta posición del campeonato con 27 puntos, muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares finales. Una victoria en esta jornada aseguraría la presencia del equipo en la siguiente fase de la Liga.

Por su parte, Deportivo Pasto ha tenido una muy mala temporada durante este segundo semestre del FPC, se ubican en la posición 18 con solo 12 puntos, producto de siete derrotas, cinco empates y solo tres victorias, en 15 juegos disputados.

Los escándalos en el equipo volcánico no paran, tras las declaraciones del presidente del equipo, Óscar Casabón, hace algunas semanas sobre supuestas implicaciones de algunos jugadores en apuestas y amaños de partidos. Ahora el equipo recibió una sanción para su representante legal, otros cinco clubes y el anterior presidente de la Dimayor, por prácticas anticompetitivas, que suman cerca de ocho mil millones de pesos.

¿Cómo seguir el partido entre Pasto y Nacional?

El compromiso entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional se jugará este sábado 18 de octubre a partir de las 2:00 P.M. (hora Colombia), usted podrá seguir la transmisión a través de El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto por la página de Caracol Radio.