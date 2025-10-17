Alfredo Morelos se pronunció tras la estricta sanción impuesta por el Comité Disciplinario

Alfredo Morelos fue sancionado recientemente por el Comité Disciplinario de la Dimayor, luego de considerar que simuló una falta en el área rival durante el partido disputado ante Boyacá Chicó, por la fecha 14 de la Liga Colombiana, lo que terminó en un penalti sancionado y le dio un empate a Nacional sobre los minutos finales del compromiso.

En delantero confirmó que, una vez le ganó posición al defensor y sintió el contacto, se dejó caer, porque es un jugador muy “inteligente”. Él mismo cobró el tiro penal, lo que le dio un punto como visitante al equipo paisa.

Lea también: Atlético Nacional rechazó sanción sobre Alfredo Morelos: “Carece de sustento técnico y jurídico”

Luego de estas contundentes declaraciones se dio la sanción emitida por el Comité Disciplinario de la Dimayor, en la que se determinó que estaría dos semanas sin poder jugar con el equipo verdolaga y debería pagar una multa de $85.410.000, por incurrir en el artículo 64 del CDU de la FCF, provocando un error arbitral.

¿Qué dijo Morelos tras la sanción?

Luego de que se diera a conocer la sanción emitida por la supuesta simulación, Alfredo Morelos publicó un mensaje a través de sus redes sociales, no se refirió más específicamente sobre este tema, pero si dejó una reflexión.

“A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte“, indicó el atacante de Nacional.

Le podría interesar: Liga colombiana: Así se jugará la fecha 16, jornada clave para empezar a definir los ocho

Morelos también añadió, “Dios no te ha dejado ni te dejará; Él está obrando incluso cuando no lo ves. Confía, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio, amén”.

La historia de la cuanta personal de Instagram de Alfredo Morelos / @alfredomorelos30 Ampliar

Esta decisión de la Dimayor dejará al equipo antioqueño, sin el Búfalo en tres partidos importantes en el fútbol colombiano, por la Liga se perderá el encuentro ante Pasto y Medellín, en la Copa Colombia Morelos no estará presente en la vuelta de los cuartos de final ante Once Caldas.