Más de 100 ONGs instan al Congreso de EE.UU. frenar los bombardeos en el Caribe

En las últimas horas, 108 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de Estados Unidos e internacionales enviaron una carta al Congreso en Washington DC, solicitando que se investiguen formalmente los ataques militares, también pidieron a los legisladores frenar las operaciones, pues según la carta, estos ataques “parecen constituir ejecuciones extrajudiciales” y “carecen de fundamento en el derecho estadounidense o internacional”.

Las organizaciones denuncian una escalada ilegal y peligrosa que podría derivar en más violaciones de derechos humanos, afectando directamente a países del Caribe y América Latina, incluida Colombia.

“Instamos respetuosamente al Comité de Servicios Armados del Senado y al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos a que investiguen formalmente los ataques militares letales que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2025 en el Mar Caribe contra embarcaciones presuntamente transportando drogas ilegales, así como el despliegue por parte de la Administración de la Guardia Nacional y personal militar en servicio activo con fines policiales en comunidades estadounidenses”, dice el documento.

Entre las ONGs firmantes destacan, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), un referente latinoamericano en derechos humanos y litigio internacional, Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF) de Estados Unidos que incide en política exterior estadounidense hacia América Latina e International Drug Policy Consortium (IDPC), una red global con sede en Reino Unido.

Entre las 100 organizaciones por lo menos 30 son internacionales entre ellas varias colombianas, Acción Técnica Social, Dejusticia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y Elementa DD.HH.

En documento, acusan al presidente Trump de abuso de poder y denuncia que su política antidrogas representa una peligrosa intensificación de la fallida “guerra contra las drogas”, tanto en el extranjero como dentro de Estados Unidos, donde se ha desplegado la Guardia Nacional en varias ciudades.

Las organizaciones instan al Congreso a detener nuevas operaciones, exigir rendición de cuentas y limitar la autoridad del Ejecutivo para ordenar ataques militares sin supervisión legislativa.

“Instamos a ejercer una supervisión congresional enérgica, a actuar para prevenir más asesinatos de este tipo, a garantizar la debida rendición de cuentas ante la ley para los responsables y a establecer límites legales y financieros claros a las amplias pretensiones del Ejecutivo de tener autoridad para llevar a cabo tales ataques letales”, dice la carta.