EE.UU. destruye nueva narcolancha en el Caribe y quedan sobrevivientes de la tripulación

En las últimas horas el ejército estadounidense llevó a cabo un nuevo ataque contra una narcolancha en el Caribe. En lo que parece ser la primera vez que hubo sobrevivientes entre la tripulación, según informó un funcionario del Pentágono en anonimato a Reuters.

No se conocen más detalles sobre el incidente, ni cuántos sobrevivientes habría dejado. Desde el despliegue de buques de guerra en el Sur del Caribe, hasta el momento deja 27 personas muertas y cerca de 8 embarcaciones destruidas, generando alarma entre congresistas estadounidenses quienes cuestionan la autoridad de la administración Trump para ejecutarlas.

El gobierno de Trump argumenta que Estados Unidos está involucrado en una “guerra no internacional” contra grupos narcoterroristas de América Latina lo que legitima los ataques.

Videos presentados por el gobierno de Trump de ataques anteriores muestran embarcaciones completamente destruidas y no hay registros previos de sobrevivientes.

Los ataques se producen en el contexto de una escalada militar en el Caribe que incluye destructores con misiles guiados estadounidenses, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados, mientras el presidente Donald Trump intensifica el enfrentamiento con el gobierno venezolano.

Dos bombarderos B-52 estadounidenses sobrevolaron cerca de Venezuela

Todo esto sucede al tiempo que se confirmó que al menos dos bombarderos B-52 estadounidenses sobrevolaron, este miércoles, por varias horas frente a la costa venezolana, en el espacio aéreo internacional, en lo que expertos califican como una demostración de fuerza sin precedentes y un drástico aumento de presión militar que busca la salida de Nicolas Maduro del gobierno.

Las aeronaves capaces de transportar decenas de bombas de precisión, procedentes de Luisiana, durante al menos dos horas, según fuentes del Pentágono.

No es la primera vez que aviones estadounidenses se acercan a territorio venezolano, en los últimos días, una unidad de élite de aviación de Operaciones Especiales del Ejército ha estado realizando vuelos en el sur del mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

Los helicópteros, han estado volando en misiones de entrenamiento, no en ensayos para una posible acción militar dentro de Venezuela, así lo confirmó un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir cuestiones operativas al diario The New York Times.