La Selección Caldas de fútbol sala sub - 18 busca su segunda victoria en el Campeonato Nacional

La selección caldense de fútbol sala sub -18 comparte grupo con Antioquia, Quindío, Cauca y Atlántico en el clasificatorio nacional, a este último equipo, Caldas lo venció 4 goles a 1, ayer tuvieron jornada de descanso y retoman la agenda para enfrentar esta tarde a Quindío que perdió 8 - 2 con el conjunto local.

Ricardo Vélez, entrenador de la Selección Caldas de fútbol sala sub - 18, opina que “Quindío se prepara de buena manera con el técnico Hugo que ha dirigido a Tigres en el Torneo profesional de fútbol sala. Nosotros tenemos un grupo homogéneo que viene trabajando hace dos años y nuestro objetivo principal es la clasificación a los Juegos Nacionales 2027”.

El entrenador Vélez, resalta a los jugadores Juan David Ramírez, Sergio Londoño y Tomás que es jugador del Once Caldas y lo prestó el club. El Director Técnico, respeta al quinteto antioqueño, que es el equipo más fuerte de la zona, ya que es el actual subcampeón, porque el primer lugar se lo llevó Bogotá.

“Cauca es un equipo muy dinámico, le ganó a Atlántico y hoy se enfrenta a Antioquia, están haciendo muy bien las cosas. Caldas, es un equipo que trabaja en zona alta, es agresivo y nos gusta salir al ataque y tenemos un jugador muy estructurado como Cristian Ramírez, nuestra idea es llegar al área a rematar y ser contundentes”.

El objetivo del equipo es clasificar a la fase final y, a los Juegos Nacionales 2027.