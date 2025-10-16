Hospital Santa Teresita en Pácora (Caldas) reabre servicios a más de 4.000 afiliados de Nueva EPS

Manizales

Luego de varias reuniones entre las directivas del Hospital Santa Teresita, el gerente regional de la Nueva EPS y su interventora, lograron acuerdos de pago entre septiembre y octubre dando como resultado el inicio del flujo de recursos. Bryan Saldarriaga Molina, gerente del hospital, afirma que el panorama de Nueva EPS en el departamento es crítica.

Le puede interesar: Lluvias causas inundaciones en la quebrada Mellizos del municipio de Viterbo, Caldas

“Tenemos una responsabilidad con la población, por eso avanzamos para lograr unos acuerdos administrativos en unas mesas de conciliación de cartera, se presentaron unos pagos parciales durante septiembre y lo que llevamos de octubre, con eso aliviana un poco la cartera, sin embargo, no es un pago total, pero al menos tenemos unos espacios para conciliar y lograr más acuerdos para que el flujo de recursos mejore”, explica Bryan Saldarriaga Molina, gerente del Hospital Santa Teresita.

Le puede interesar: Incautan material del Clan del Golfo en límites entre Caldas y Risaralda

Entre septiembre y octubre, la Nueva EPS ha pagado $ 1.000 millones, por ese motivo se reabren los servicios de primer nivel de atención en el centro hospitalario para los pacientes del régimen subsidiado y contributivo, igualmente, los servicios por evento que tienen con diferentes especialidades médicas.

Servicios reabiertos

Ortopedia.

Urología.

Radiología.

Pediatría.

Imágenes diagnósticas.

Laboratorio clínico de alta complejidad.

Medicina interna.

Geriatría.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

De esta manera, la deuda vigente es de más de $ 2.700 millones, los cuales se esperan sean pagados al finalizar este mes.