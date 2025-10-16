Lluvias causan inundaciones en por lo menos 6 sectores del municipio de Aguadas, Caldas

Manizales

Por lo menos 6 calles sufrieron inundaciones por las fuertes lluvias de las últimas horas en el municipio de Aguadas, las precipitaciones generaron caída de árboles y crecientes en los ríos cercanos a la localidad

Por el colapso en la red de alcantarillado y por la cantidad de lluvias presentadas en las últimas horas varios sectores de Aguadas resultaron afectados por inundaciones. El alcalde de la localidad Fabio Gómez, confirmó que se presentaron crecientes en el río Arma, caída de árboles y una inundación de por lo menos 6 calles del municipio. No se reportaron daños en viviendas y tampoco hay personas damnificadas, sin embargo, el censo continuo

“Se presentó un fuerte aguacero donde se registraron inundaciones en algunos sectores de nuestro municipio debido a que los imbornales se taparon y eso debido a que tenemos muchas obras en algunas calles y los materiales pues fueron arrastrados y generaron varias inundaciones fuertes”; dijo Gómez

La inundación fue atendida por el cuerpo oficial de bomberos del municipio y por la unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía