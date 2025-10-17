¿James Rodríguez, en duda para próximo partido de León?: Rival, día y hora del juego

James Rodríguez acumuló 115 minutos con la Selección Colombia en la pasada fecha FIFA, disputando 69 en la goleada 4-0 ante México y 46 en el empate 0-0 contra Canadá.

El volante colombiano ya está de vuelta en León y su técnico espera contar con él para el compromiso crucial de este fin de semana; no obstante, Ignacio Ambriz dejó en claro que el cucuteño se reintegró con una molestia muscular.

¿Qué pasa con James?

Según explicó el entrenador de Club León en rueda de prensa, James se reintegró a su equipo con una molestia en los isquiotibiales, producto de una sobrecarga muscular tras los encuentros con la Selección.

Sin embargo, no se trataría de un problema mayor, según explicó el mismo Ambriz, quien añadió que espera poder contar con el colombiano para el duelo de este fin de semana.

De hecho, Ignacio Ambriz defendió a James de las críticas sobre que en su club no juega como en la Selección: "Eso me corresponde a mí, de decir ‘¿te sientes cómodo’?, jugarás acá, más libre’. Luego armar estrategias… En selección tampoco viene y ayuda mucho, viene, se va acomodando bien y lanza. Yo también tengo que buscar una estrategia en la que tenga una conexión con los demás; ese es mi trabajo, después afuera podemos decir que no corre o no ayuda".

Y añadió: “En selección hace lo mismo, ya es cómo me acerco para sacar ese gran rendimiento cuando la pelota está en sus pies. Eso es trabajo mío, armar estrategias para poderlo proteger, y que cuando ataquemos, en esa facilidad que tiene, meta esos pases que él ve. Tranquilo porque sé que la forma en la que me gusta jugar, a él también le gusta”.

¿Contra quién juega León?

Por la fecha 13 de la Liga MX, León estará visitando a Santos Laguna este sábado. El partido en el estadio Corona dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana. El equipo del colombiano se ubica en la casilla 12 con 12 puntos, obligado a ganar para meterse en zona de repechaje.

James Rodríguez ha disputado nueve partidos con León en el presente semestre, registrando tres anotaciones y y una asistencia.