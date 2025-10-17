Hay alternativas a renunciar o aguantarse Sami Ramírez en su libro “¡Auxilio! Tengo un jefe”

La escritora colombiana Sami Ramírez en la presentación de su libro "¡Auxilio! tengo un jefe" / Foto cortesía de Ediciones Urano

Literatura

Esa relación al borde de ser tóxica, basada en la poca comprensión mutua entre jefes y subordinados, fue el detonante que llevó a Sami Ramírez a escribir “¡Auxilio! Tengo un jefe”, publicado recientemente por el sello Empresa Activa de Ediciones Urano Colombia.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la autora relató que, por experiencia personal con un jefe que le revolcó la vida, llevándola a renunciar a su trabajo, se dedicó a dar conferencias y se entrenadora sobre ambientes laborales. Así pudo darse cuenta de que, sin importar el tamaño o reconocimiento de las empresas, en la mayoría había problemas de relacionamiento entre jefes y subordinados.

Explica que en el libro propone tres aspectos clave para no inclinarse por renunciar o simplemente aguantarse:

Entender el conflicto entre personas , el conflicto de valores, el autoconocimiento y, de paso, las fortalezas.

, el conflicto de valores, el autoconocimiento y, de paso, las fortalezas. Evaluar la inteligencia emocional , comprender las emociones y entender lo que nos está pasando.

, comprender las emociones y entender lo que nos está pasando. Encontrar el propósito, entender que a veces no somos el problema, sino que no nos gusta el trabajo.

Sami Ramírez resalta que en el libro explica por qué se debe entender que a los jefes no hay que verlos como padres o profesores, sino por lo que son: jefes y nada más.

Sobre la estigmatización de que hay malas relaciones entre mujeres en los extremos de jefas y subordinadas, o que en la relación entre un jefe hombre y una subordinada pueden aparecer otras consideraciones, reconoce que, aunque en ambos casos la relación puede ser conflictiva, también se debe tener en cuenta que los valores y la manera como esperamos ser tratados juegan un papel importante.

Agrega que somos personas con muchas heridas de infancia y no debemos esperar que los jefes las sanen. En “¡Auxilio! Tengo un jefe”, Sami Ramírez invita a que nos auto-cuestionemos sobre lo que esperamos del otro, tanto en el rol de subordinado como en el de jefe.

La autora también se refirió a las generaciones jóvenes de empleados y jefes, en el entendido de que las generaciones mayores los califican como “generación de cristal” por su poca disposición al sacrificio por la empresa. Sami Ramírez halla razón en ambos grupos: los jóvenes consideran que no se debe estar donde no se es feliz y no están dispuestos a aguantar algo que no los satisface, algo que las generaciones mayores deberían aprender. Sin embargo, al no aguantar un poco más, se pierde la posibilidad de adquirir experiencia aplicable en la vida que tienen por delante.

“¡Auxilio! Tengo un jefe”, de Sami Ramírez, es una guía práctica y entretenida para entender las dinámicas entre jefes y colaboradores, reconocer los diferentes estilos de liderazgo y aprender a manejarlos de forma efectiva. Con un lenguaje ameno, ejemplos reales y herramientas aplicables, la autora ofrece estrategias para mejorar la comunicación, disminuir el estrés y convertir la relación con el jefe en una oportunidad de crecimiento profesional y personal.

Sami RamírezConsultora, conferencista y coach ejecutiva con amplia experiencia acompañando a líderes y equipos en procesos de desarrollo y transformación organizacional. Su trayectoria la ha llevado a comprender de primera mano los retos de la gestión humana y a diseñar metodologías que facilitan entornos de trabajo más saludables y productivos.