Esta es la programación para celebrar los 173 años del municipio de Villamaría, en Caldas

Manizales

El municipio de Villamaría se encuentra ubicado en el Centro - Sur del departamento de Caldas y celebra 173 años de vida administrativa y por esto habrá decenas de actividades desde hoy y hasta el domingo 19 de octubre. Luz Mary Quiceno Marín, gerente de la Casa de la cultura, describe cómo será la programación para el fin de semana.

Le puede interesar: Vereda en Supía (Caldas) está en riesgo por posible desplome de rocas, autoridades evalúan medidas

“Los invitamos a que venga y disfruten de las fiestas en Villamaría, tenemos una programación variada, desde eventos culturales en el día y conciertos en la noche, como hoy que estará en tarima la Orquesta Cónclave y la Orquesta Riocombo, así como talentos locales y nos enfocamos en darles protagonismo”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El sábado 18 de octubre, habrá conversatorios sobre la historia del municipio y su evolución en el aspecto urbanístico y social, igualmente, a las 8 de la mañana habrá mercado campesino resaltando la tradición hortícola, una muestra artística con más de 150 artesanos y emprendedores del municipio y de poblaciones del área metropolitana.

Le puede interesar: Empleados judiciales en Caldas paran actividades por los incumplimientos en acuerdos laborales

“El domingo 19 será especial porque son las elecciones juveniles, por eso tendremos actividades culturales y musicales toda la mañana y, de la misma manera, los actos protocolarios de la misa donde harán una ofrenda floral y se repartirá torta a los habitantes presentes en la celebración.

El parque principal y el teatro municipal serán los lugares donde se desarrollarán las actividades de fiesta, incluso, en la mañana de hoy se realiza el desfile institucional que partió del barrio La Pradera, recorrerá las principales calles del municipio hasta llegar a la salida y, seguidamente, tomarán la ruta que los conducirá hasta el sector del centro.