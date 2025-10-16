Vereda en Supía (Caldas) está en riesgo por posible desplome de rocas, autoridades evalúan medidas

Manizales

La Unidad de Gestión del Riesgo de Supía, expertos en explosivos del Ejército Nacional, bomberos y la personería, visitaron la zona rural para evaluar las actuales condiciones de las rocas que se encuentran en las veredas Campanario y Alto Obispo, las cuales amenazan con desplomarse, lo que afectaría a una población cercana.

Valentina Tapasco, coordinadora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Supía, explica que ronda la preocupación por las medidas de las rocas, por lo que se desarrollan estudios para definir la alternativa que permita removerlas.

“Esas rocas quedaron después de los deslizamientos que sufrimos en mayo de este año, allí el personal técnico y especializado realizó las mediciones y observaciones visuales para mirar la posibilidad de realizar una explosión controlada por parte del batallón. Ellos nos enviarán en los próximos días un informe detallado sobre cómo sería el manejo a ese par de rocas, sin embargo, nos adelantaron una preocupación y es el tamaño de las rocas, en especial porque la población de la vereda Palma Sola está cerca a la de Campanario y se encuentran en la vía nacional”.

Dentro de la explicación brindada por parte de los expertos, señalaron que los habitantes de dicha vereda deben ser evacuados y cerrar la vía entre Supía y el sector de El Palo cuando se remuevan las rocas. En líneas generales, la visita fue positiva, según Tapasco, quien insiste que el personal técnico del ejército es el que considerará si mencionado trabajo se puede realizar con dinamita e insiste que los residentes de aquella vereda están en riesgo.

“No sabemos si la roca está profunda o superficial y eso representa un riesgo para la comunidad, sin embargo, cualquier intervención, sea una perforación o explosión, se debe evacuar a las familias porque desconocemos si una vibración o movimiento cause que la roca ruede y afecte a los pobladores, ya que la medida de esa roca en su superficie es de 7 metros de alto por uno cinco metros de ancho”, indica la Coordinadora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Supía.

El trabajo de remoción duraría aproximadamente una semana, por lo que la población cercana debería ser evacuada y cerrar la carretera nacional que comunica de Supía con La Felisa y Medellín.