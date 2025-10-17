🔴 EN VIVO| Movilidad en Bogotá HOY 17 de octubre: manifestaciones y desvíos de TransMilenio

Durante la jornada de este viernes 17 de octubre, se han presentado varias afectaciones viales por las fuertes lluvias y manifestaciones en la capital. Incluso, la empresa de TransMilenio ha reportado el cierre temporal de algunas estaciones.

Cabe recordar que el pico y placa en Bogotá este viernes es para vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9,0. La medida de restricción se levanta a las 9:00 p.m.

Además, durante la tarde- noche, se presentarán tres conciertos en la capital, los cuales son:

David Guetta: se realizará en el Coliseo MedPlus, con apertura de puertas a las 6:00 p.m.

se realizará en el Coliseo MedPlus, con apertura de puertas a las 6:00 p.m. Imagine Dragons : presentación en el Vive Claro. Sus puertas abrirán a las 4:00 p.m.

: presentación en el Vive Claro. Sus puertas abrirán a las 4:00 p.m. Santiago Cruz: concierto en el Movistar Arena. El ingreso será desde las 6:00 p.m.

Además, la embajada de Estados Unidos, anunció que que se realiza la suspensión de servicios consulares durante la tarde de este viernes, tras la convocatoria de protestas que está previstas.

Movilidad en Bogotá HOY 17 de octubre: minuto a minuto

5:24 p.m. | Continúan los enfrentamientos entre la UNDMO y los manifestantes indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos.

5:10 p.m. | Se registran cuatro policías heridos tras las manifestaciones.

Manifestaciones 17 de octubre Ampliar

4:46 p.m. | La estación de TransMilenio Corferias fue vandalizada.

#BOGOTÁ | La estación de TransMilenio Corferias fue vandalizada durante la movilización frente a la Embajada de EE. UU. Por riesgo de vidrios, el personal fue evacuado.

4:11 p,.m | Reportan enfrentamiento en la UNDMO y manifestaciones indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos.

#BOGOTÁ | A esta hora hay enfrentamientos entre la UNDMO y manifestantes indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos. Un policía resultó herido por ataque con flechas.



TransMilenio mantiene cerradas las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes,… pic.twitter.com/JqT1ukuyHt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

4:07 p.m. | De acuerdo con el informe de TransMilenio, dejan de operar temporalmente 7 estaciones: Corferias, Ciudad Universitaria- Lotería de Bogotá, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre Greco, El Tiempo.

⏰#TMAhora (3:53 p. m.)#Actualización



📍 Troncal Calle 26:



La movilización ajena a la operación continúa avanzando por la Calle 26 hacia el occidente.



⛔️ Dejan de operar temporalmente estaciones:



Corferias.

Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá.

Quinta Paredes.… pic.twitter.com/FZ33Z3KtKD — TransMilenio (@TransMilenio) October 17, 2025

4:00 p.m. | se presenta una movilización indígena que avanza desde la Universidad Nacional hacia el occidente en la Calle 26, afectado la movilidad de TransMilenio

#BOGOTÁ | A esta hora se presenta movilización indígena que avanza desde la sede de la Universidad Nacional hacia occidente en la Calle 26, afectando la operación de TransMilenio.



Las estaciones Corferias y Ciudad Universitaria dejan de prestar servicio. Autoridades recomiendan… pic.twitter.com/RcPHgpkwuX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

Concierto de David Guetta:

Para las personas que asistan a este evento y se dirigen en carro, deben tener en cuenta que el Coliseo MedPlus contará con un parqueadero exclusivo que será operado por ParkingLive. Incluso, puede apartar su cupo anticipadamente y así evitar contratiempos.

Tarifa de carro: $35.000 COP

$35.000 COP Tarifa motos: $25.000 COP

Rutas para ir al concierto de David Guetta:

Quienes estén interesadas en adquirir el servicio de ruta puede hacerlo y tiene un costo de $25.000 COP, ida y regreso. Las rutas salen desde la bahía contigua del centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus.