🔴 EN VIVO| Movilidad en Bogotá HOY 17 de octubre: manifestaciones y desvíos de TransMilenio
Siga el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá tras las manifestaciones y los conciertos de David Guetta, Imagine Dragons y Santiago Cruz:
Durante la jornada de este viernes 17 de octubre, se han presentado varias afectaciones viales por las fuertes lluvias y manifestaciones en la capital. Incluso, la empresa de TransMilenio ha reportado el cierre temporal de algunas estaciones.
Cabe recordar que el pico y placa en Bogotá este viernes es para vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9,0. La medida de restricción se levanta a las 9:00 p.m.
Además, durante la tarde- noche, se presentarán tres conciertos en la capital, los cuales son:
- David Guetta: se realizará en el Coliseo MedPlus, con apertura de puertas a las 6:00 p.m.
- Imagine Dragons: presentación en el Vive Claro. Sus puertas abrirán a las 4:00 p.m.
- Santiago Cruz: concierto en el Movistar Arena. El ingreso será desde las 6:00 p.m.
Además, la embajada de Estados Unidos, anunció que que se realiza la suspensión de servicios consulares durante la tarde de este viernes, tras la convocatoria de protestas que está previstas.
Movilidad en Bogotá HOY 17 de octubre: minuto a minuto
- 5:24 p.m. | Continúan los enfrentamientos entre la UNDMO y los manifestantes indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos.
- 5:10 p.m. | Se registran cuatro policías heridos tras las manifestaciones.
- 4:46 p.m. | La estación de TransMilenio Corferias fue vandalizada.
- 4:11 p,.m | Reportan enfrentamiento en la UNDMO y manifestaciones indígenas frente a la Embajada de Estados Unidos.
- 4:07 p.m. | De acuerdo con el informe de TransMilenio, dejan de operar temporalmente 7 estaciones: Corferias, Ciudad Universitaria- Lotería de Bogotá, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre Greco, El Tiempo.
- 4:00 p.m. | se presenta una movilización indígena que avanza desde la Universidad Nacional hacia el occidente en la Calle 26, afectado la movilidad de TransMilenio
Concierto de David Guetta:
Para las personas que asistan a este evento y se dirigen en carro, deben tener en cuenta que el Coliseo MedPlus contará con un parqueadero exclusivo que será operado por ParkingLive. Incluso, puede apartar su cupo anticipadamente y así evitar contratiempos.
- Tarifa de carro: $35.000 COP
- Tarifa motos: $25.000 COP
Rutas para ir al concierto de David Guetta:
Quienes estén interesadas en adquirir el servicio de ruta puede hacerlo y tiene un costo de $25.000 COP, ida y regreso. Las rutas salen desde la bahía contigua del centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus.
- Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte.
- Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado.
- Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.