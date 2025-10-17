Embajada de Estados Unidos en Bogotá suspende servicios consulares: ¿qué hacer con su cita de visa?

Ciudadanos colombianos solicitantes de visa de los Estados Unidos caminan afuera de la embajada estadounidense este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó la suspensión de servicios consulares en Bogotá durante este viernes 17 de octubre debido a “grandes movilizaciones” previstas en la tarde.

Por medio de su página web, la Embajada indicó que la pausa en servicios consulares inició a la 1:00PM.

La Embajada alerta que “las protestas podrían extenderse hasta la noche” y que la suspensión ocurre ante “las interrupciones del transporte en los alrededores de Bogotá, incluyendo las inmediaciones de la Embajada”.

¿Qué implica la suspensión de servicios consulares?

Esta medida implica que la Embajada estadounidense operará “con personal reducido y no prestará servicios consulares de rutina”.

Esta pausa, de momento, está proyectada solo para el viernes 17. Es decir, los servicios consulares se retomarán el lunes 20 de octubre.

¿Qué hacer con citas de visado?

La Embajada pide a las personas con citas de visado o distintos procedimientos consulares, solicitar asistencia en los canales autorizados y oficiales por la Embajada, estos son:

Vía telefónica : +57-1-275-2000 o 601-275-2000

: +57-1-275-2000 o 601-275-2000 Página web: https://co.usembassy.gov/services/contact-acs-form/

Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla: conagencybarranquilla@state.gov

Departamento de Estado de los Estados Unidos – Asuntos Consulares: 1-888-407-4747 o 1-202-501-4444

El llamado a la población que tenía procedimientos consulares pendientes es a estar atento a todos los canales de la Embajada o correos de contacto que entregó para estos procedimientos.

Medidas a tomar para estadounidenses en Bogotá

La Embajada pide a los ciudadanos estadounidenses en la capital tomar una serie de acciones como:

Evite multitudes y protestas.

Mantente consciente de tu entorno.

Use pocas o ninguna joya y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo.

Evite utilizar su teléfono celular en público.

No se resista físicamente a ningún intento de robo.

Mantenga las puertas del coche cerradas y las ventanillas subidas.

Monitoree los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones.



