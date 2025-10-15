David Guetta : primer show sold out en Colombia, precios, lugar y fecha

Bogotá se prepara para vivir una noche histórica con la llegada de David Guetta, uno de los DJs y productores más influyentes del planeta, quien se presentará por primera vez en Colombia con su gira mundial The Monolith Tour.

El evento, que agotó boletería en menos de 10 horas a través de TaquillaLive, se realizará el próximo 17 de octubre en el Coliseo MedPlus, marcando un hito en la escena musical del país.

Con una trayectoria de más de dos décadas, Guetta ha sido responsable de éxitos globales como Titanium (con Sia), When Love Takes Over (con Kelly Rowland), Without You (con Usher) y Hey Mama (con Nicki Minaj y Afrojack).

Su capacidad para fusionar pop y electrónica lo ha convertido en referente del EDM y en colaborador de artistas como Rihanna, Black Eyed Peas y Justin Bieber.

The Monolith Tour redefine la experiencia del EDM con una propuesta visual y sonora de alto impacto: un monolito 3D de luz, pantallas envolventes y diseño visual de última generación que ha sorprendido a audiencias en Europa, Asia y Norteamérica. En Bogotá, el espectáculo promete una experiencia sensorial sin precedentes para más de 20 mil asistentes.

El Coliseo MedPlus, el venue multipropósito cubierto más grande de Latinoamérica, se consolida como el escenario ideal para este tipo de producciones.

Con más de 750 m² de pantallas LED, 48 suites de lujo y un sistema acústico de primer nivel, el recinto se posiciona al nivel de los grandes escenarios internacionales.

La producción está a cargo de CMN Events y Breakfast Live, quienes han dispuesto soluciones logísticas para garantizar una experiencia fluida: parqueadero oficial operado por ParkingLive, rutas compartidas RUTALIVE, transporte premium y recomendaciones de seguridad para los asistentes.

“Recibir a David Guetta es un orgullo. Este tipo de eventos reflejan lo que somos como industria: un espacio preparado para los grandes espectáculos del mundo”, afirmó Carolina García, gerente estratégica del Coliseo MedPlus.

El 17 de octubre, Bogotá será el epicentro de la música electrónica mundial. Una noche para recordar, vibrar y celebrar el poder transformador del sonido.