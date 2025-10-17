Ejército y Policía capturan uno de los líderes de Cordillera en Belén de Umbría, Risaralda

Pereira

En una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía de Risaralda, fueron capturados tres hombres, entre ellos alias “Hoyos”, señalado como uno de los presuntos líderes de Cordillera, que pretendía retomar el control del tráfico de estupefacientes en el municipio de Belén de Umbría.

Alias ‘Hoyos’, que sería el principal coordinador de esta facción de Cordillera, encargado de controlar el expendio de drogas y de organizar la seguridad de las rutas al occidente del territorio; alias ‘Pipa’ y alias ‘Julián’.

Las autoridades confirmaron que los tres capturados habrían sido enviados desde Pereira para recuperar las rutas del microtráfico en zona rural, aprovechando la pérdida de poder de otras estructuras delictivas en el sector lideradas por el Clan del Golfo.

Según informó el mayor Pedro Manuel Loza Blanco, comandante encargado del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo, la intervención se realizó en la vereda La Isla, corregimiento de Taparcal, zona rural de Belén de Umbría, donde los uniformados cumplieron una orden de allanamiento tras una investigación que permitió reunir el material probatorio necesario.

“Alias Hoyos cuenta con antecedentes por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, violencia contra servidor público y fuga de presos”, explicó el mayor Loza Blanco.

En el lugar del allanamiento las autoridades decomisaron un revólver calibre 32 mm, una pistola calibre 9 mm, munición, teléfonos celulares, radios de comunicación, marihuana, clorhidrato de cocaína y material para dosificación de estupefacientes.

Con estas capturas, la Fuerza Pública continúa debilitando a Cordillera, estructura que pretendía extender sus operaciones hacia corredores rurales estratégicos para el microtráfico en la región, aprovechando las acciones en contra del Clan del Golfo.