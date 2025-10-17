Cuatro adultos mayores capturados por presunta venta ilegal de chance en Magangué, Bolívar

Cartagena

En el marco del plan Ofensiva Territorial, personal de la seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Bolívar, capturaron en flagrancia a cuatro adultos mayores por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico en el municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los cuatro capturados; dos de ellos de 73 años, 71 y 72 años de edad, se encontraban ejerciendo la venta ilegal de chance y loterías en el barrio Centro de dicho municipio.

Al realizarles una revisión, se logró evidenciar y establecer qué, los talonarios, no contaban con el registro legal que acreditara su veracidad para su venta.

Durante el procedimiento, fueron incautados 36 talonarios para chance y 150 boletas ilegales.

Este tipo de ilegalidad, representa un riesgo para las finanzas públicas puesto que las loterías representan ingresos que son utilizados para financiar programas sociales, educativos y de salud.

“Conocemos el riesgo que genera la venta indiscriminada de chance y loterías, por eso son constantes estos operativos en todos los municipios del departamento, con e fin de evitar que personas, como estos adultos mayores, sean utilizados para obtener una renta criminal por parte de grupos organizados”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.

Los talonarios incautados y los cuatro adultos mayores capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación a espera que un juez de la República les defina su situación judicial.