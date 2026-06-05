Alcalde Dumek Turbay entregó el renovado Paque de Los Alcatraces sobre la Avenida Santander

Hace apenas unos meses, este era uno de los puntos más afectados por el fuerte frente frío que impactó el litoral cartagenero. El oleaje destruyó parte de la infraestructura existente, generó erosión y dejó irreconocible este sector de la Avenida Santander. Hoy la historia es completamente distinta.

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El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz intervino integralmente la zona, la protegió y además construyó un nuevo atractivo turístico y de contemplación frente al Mar Caribe. Se trata del Mirador de Los Alcatraces, que fue entregado oficialmente hoy a la ciudadanía.

El mandatario recorrió este viernes las obras terminadas y destacó la importancia de seguir recuperando espacios que fortalezcan la armonía de la ciudad con su borde costero.

“En febrero el frente frío golpeó fuertemente este sector y destruyó cerca del 70 % de su infraestructura. Hoy podemos decir con satisfacción que ya está completamente recuperado y abierto al público. Incluso crecimos en espacio y volvimos a apostarle a las zonas verdes, al paisajismo y al disfrute ciudadano. Este nuevo mirador es una invitación a contemplar la ciudad. Es un lugar para tomarse una fotografía, para celebrar un quinceañero, para pedir una mano en matrimonio; incluso aquí ya se celebró una boda. Lo concebimos como un punto de encuentro para los cartageneros y visitantes, un sitio para detenerse unos minutos y admirar la belleza de Cartagena”, señaló el alcalde.

Una obra integral

La intervención incluyó la construcción de un balcón-mirador que hoy se asoma nuevamente al mar, siguiendo la misma línea arquitectónica y estética de otros espacios de contemplación existentes sobre la Avenida Santander. En este punto se hizo la reconstrucción de 220 metros de escollera que rodean el monumento de Los Alcatraces.

Además, fueron reconstruidas tres bancas afectadas para un total de nueve instaladas en el lugar. Así mismo, fueron rehabilitados dos canales de desagüe fundamentales para el manejo de aguas lluvias y fue recuperada la plaza principal del sector, conservando el diseño característico que identifica este punto de la ciudad.

Como parte de la renovación integral también se instalaron nuevas luminarias, mejorando la seguridad y el disfrute nocturno del espacio, y se desarrolló un importante componente paisajístico con la siembra de palmeras y otras especies ornamentales que aportan sombra, belleza y un entorno más natural para residentes y turistas.

Obras en el cumpleaños de la ciudad

“Todo lo que ha pasado durante la semana del cumpleaños de Cartagena ha sido realmente reconfortante. Hemos honrado la fundación de esta hermosa ciudad con la entrega de obras como la nueva Estación de Bomberos, única en el Caribe; las canchas de Alameda La Victoria, que es un homenaje a la niñez, al deporte y a los valores; y anoche el Parque Apolo, que tuvo una energía muy especial por toda su carga histórica y por lo que representa para Cartagena y para Colombia. Y hoy estamos aquí, en otro escenario de contemplación, en un lugar para admirar la belleza de una ciudad que es un regalo de Dios. Cuando uno piensa en un sitio para venir a disfrutar del mar y de Cartagena, inevitablemente piensa en el Parque de Los Alcatraces, un lugar que se metió en el corazón de la gente y que hoy estamos entregando nuevamente”.

La protección costera continúa avanzando

La entrega del Parque de Los Alcatraces se suma a los avances que continúan desarrollándose en el marco del Plan Defensa Costera 2050 sobre la Avenida Santander, donde se ejecutan labores de construcción de la corona de protección costera y demás estructuras diseñadas para mitigar la erosión y reducir la intrusión de mareas.

El proyecto genera actualmente cerca de 100 empleos directos y sigue consolidándose como una de las principales apuestas de la ciudad para adaptarse a los desafíos climáticos del presente y del futuro.