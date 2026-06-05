Willian Malkun se posesionó como rector de la Universidad de Cartagena 2026–2030

En un acto protocolario realizado en el Paraninfo Rafael Núñez del Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena se llevó a cabo la posesión del rector, Willian Malkun Castillejo, quien asumió la dirección de la institución para el periodo 2026 - 2030.

El juramento de posesión fue presidido por Adriana Trucco De la Hoz, delegada del presidente del Consejo Superior y gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

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La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas, administrativas, representantes del sector público y privado, docentes y medios de comunicación, así como miembros de la comunidad universitaria, quienes acompañaron este momento significativo para el futuro de la alma mater.

Malkun Castillejo, quien fue designado por el Consejo Superior tras un proceso electoral en el que obtuvo un amplio respaldo de la comunidad universitaria, inició su segundo periodo al frente de la institución, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, la excelencia académica y el desarrollo regional.

“Asumo la rectoría con gratitud, serenidad y un profundo sentido de responsabilidad, consciente de que se trata de dirigir una comunidad académica que ha sido fundamental para la historia del Caribe colombiano y el país. Aquí conocí el valor de la educación pública y aprendí que la Universidad más allá de sus aulas es una comunidad de personas unidas por la esperanza de construir un mundo mejor.

La Universidad de Cartagena solo avanza cuando se reconoce la dignidad de su gente y se actúa con transparencia, estamos aquí para reafirmar que Unicartagena está por encima de cualquier interés individual y que nuestro interés es protegerla fortalecerla y servirle a su comunidad”, manifestó.

La nueva administración estará orientada a consolidar procesos institucionales, fortalecer la investigación, ampliar la cobertura y profundizar la articulación con los territorios, en línea con una visión de universidad más integrada, pertinente y comprometida con las transformaciones sociales.

Durante su discurso, Willian Malkun enfatizó en que la mejora de las condiciones y oportunidades no será solo para los estudiantes sino para docentes y trabajadores, asegurando que en este nuevo periodo administrativo será fundamental ejercer una rectoría abierta al diálogo, respetuosa de la comunidad universitaria y de puertas abiertas para los jóvenes que encuentran en la educación la oportunidad de transformar su vida y la de sus familias.

Con esta posesión, la Universidad de Cartagena inicia una nueva etapa en su historia, marcada por la continuidad de un proyecto académico que busca seguir aportando al desarrollo educativo, científico y social de la región y del país.