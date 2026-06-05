Nueva ruta aérea directa conecta a Cartagena con Ciudad de México

Cartagena de Indias sigue fortaleciendo su conectividad aérea internacional con la llegada de una nueva ruta directa que conectará de manera regular a la ciudad con la capital de México. Esta nueva alternativa de vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es una realidad gracias a las gestiones coordinadas por el Comité de Conectividad y al firme impulso y liderazgo del alcalde Dumek Turbay, orientados a consolidar el crecimiento económico de la región a través del turismo. México es uno de los 5 principales países emisores de turistas a Cartagena.

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Al respecto, el alcalde Dumek Turbay manifestó con entusiasmo que “el inicio de esta ruta es una gran noticia para Cartagena, ya que es una gran oportunidad para que más gente nos visite y se enamore de los encantos de nuestra ciudad, su cultura, su Centro Histórico, el Castillo de San Felipe y, por supuesto, nuestras hermosas playas. Este impulso al turismo se convertirá también en un mayor crecimiento económico y más posibilidades para nuestra gente”.

El vuelo inaugural llegó al aeropuerto internacional Rafael Núñez a las 00:12 del 05 de junio y fue recibido por representantes del Distrito y del sector turístico de la ciudad.

En el marco de esta alianza, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó la trascendencia bilateral del proyecto afirmando que “más que una nueva conexión, esta ruta llega para fortalecer la relación comercial y turística entre México y Colombia. Con más facilidad para viajar entre ambos países, no solo estamos impulsando sus economías nacionales sino que también estamos abriendo nuevas puertas para que los viajeros internacionales descubran la riqueza cultural de Colombia, el país de la belleza. Invitamos a nuestros hermanos mexicanos a descubrir por qué somos el destino predilecto para los negocios y el turismo en nuestra región”.

Por su parte, Milton Pereira, secretario de Turismo (e) de Cartagena, aportó la visión de la autoridad de turismo de la ciudad: “Desde la institucionalidad recibimos esta ruta como una validación al enorme potencial de nuestro Corralito de Piedra. Facilitar el acceso directo de los viajeros mexicanos no solo diversifica nuestra oferta de visitantes, sino que eleva los estándares de competitividad de nuestra industria local. Estamos listos para acogerlos con la calidez que nos caracteriza y brindarles una experiencia segura, sostenible y memorable en nuestro territorio”.

A su vez, la articulación de esfuerzos que hicieron posible este puente aéreo fue detallada por Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, quien agregó que “la llegada de esta nueva ruta entre Cartagena y la Ciudad de México es resultado de un arduo trabajo que hemos estado haciendo para fortalecer la competitividad y conectividad de nuestra ciudad. Valoramos que Viva Aerobus haya identificado el potencial de Cartagena, facilitando un acceso eficiente y cómodo para que un mayor número de turistas internacionales puedan descubrir sus atractivos turísticos. Este avance no solo impulsa la economía regional, sino que también representa una oportunidad estratégica para el crecimiento del turismo y los distintos segmentos que tiene la ciudad, siendo un destino que ofrece múltiples oportunidades a quienes lo eligen”.

Frecuencias y horarios de operación

La aerolínea operará la ruta con tres frecuencias semanales en vuelos nocturnos y de madrugada.

Con un especial sentido de identidad, se le asignó el número de vuelo 1533 en honor al año de fundación de la ciudad de Cartagena.

Los horarios establecidos son los siguientes:

● Ruta CDMX (AIFA) - Cartagena: Martes, jueves y sábado con horario de salida a las 19:25 y llegada a las 00:30.

● Ruta Cartagena - CDMX (AIFA): Miércoles, viernes y domingo con horario de salida a las 01:30 y llegada a las 04:45.

“Esta nueva conexión directa con el país azteca fortalece la posición de Cartagena como uno de los destinos más importantes de América Latina y abre nuevas oportunidades para la ciudad. Desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continuaremos trabajando para fortalecer la conectividad aérea y seguir acercando a Cartagena con más destinos, más viajeros y más oportunidades”, afirmó Patricia Mejía, gerente de OINAC, operador del aeropuerto Rafael Núñez.

Además del beneficio de la conexión directa, los pasajeros colombianos que viajen a México podrán acceder a una red de más de 35 rutas nacionales e internacionales que la aerolínea ofrece desde el AIFA, conectando de manera práctica con destinos clave como Acapulco, Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta y Tijuana. La operación se realizará con una flota compuesta por 109 aviones Airbus A320 y A321, brindando alternativas competitivas que incluyen beneficios del programa de lealtad Doters y esquemas flexibles de viaje.

“Colombia es un mercado clave para Viva, ya que existe un gran intercambio turístico entre este gran país y México. Celebramos por ello seguir fortaleciendo nuestra presencia al aterrizar en la hermosa ciudad de Cartagena facilitando que cada vez más turistas puedan viajar entre ambas naciones. Sabemos que a muchos colombianos les gusta visitar México, así que esperamos que puedan aprovechar esta nueva ruta para hacer que sus viajes de placer o negocios sean más sencillos y accesibles que nunca”, afirmó Javier Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia, Alianzas y Planeación de Viva.