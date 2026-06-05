Obras de alcantarillado en la avenida El Pedregal de Getsemaní alcanzan el 70 % de ejecución

Con la renovación de redes mediante excavaciones sin zanjas, Aguas de Cartagena adelanta la modernización de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario en la avenida El Pedregal, sector del barrio Getsemaní, mediante la instalación de 150 metros lineales de tubería de 200 milímetros de diámetro.

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Esta intervención tiene como finalidad restablecer el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, mitigando los riesgos de reboses, afectaciones sanitarias mejorando así las condiciones del servicio para la comunidad.

Durante los trabajos, se realizará la restitución de dos tramos de tuberías, desde la Calle 25 o Calle Larga hasta finalizar entre las Calles 26 y 29, frente al parque de esa zona.

Los trabajos se ejecutan mediante la tecnología Pipe Bursting, un método constructivo que permite reemplazar la tubería existente sin necesidad de realizar excavaciones a cielo abierto.

Para ello, ha sido necesario habilitar tres puntos de intervención correspondientes a igual número de cámaras de alcantarillado, desde donde se efectuará la inserción y el halado de los nuevos tramos de tubería. Esta metodología logra minimizar las afectaciones a la movilidad, optimiza los tiempos de ejecución y disminuye el impacto sobre el entorno urbano.

Las obras civiles avanzan conforme al cronograma establecido y se prevé que los trabajos concluyan durante la segunda semana de junio.Durante la ejecución de las actividades, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ha brindado acompañamiento, con el fin de garantizar la seguridad vial y el adecuado manejo de la movilidad durante las restricciones temporales de circulación por un solo carril.

Con este tipo de intervenciones, Aguas de Cartagena continúa fortaleciendo la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad, contribuyendo al bienestar, la salud pública y la calidad de vida de los cartageneros.