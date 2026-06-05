EPM presentó en Acodal 2026 propuestas para fortalecer la seguridad hídrica

La seguridad hídrica, la sostenibilidad de los servicios públicos y el acceso al agua potable para comunidades ubicadas en territorios de difícil gestión fueron algunos de los temas que EPM puso sobre la mesa durante su participación en el congreso de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) 2026.

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A través de espacios académicos, paneles y encuentros con actores del sector, la Empresa compartió experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el país para garantizar servicios cada vez más confiables y sostenibles.

Uno de los espacios destacados fue el panel “Retos estructurales y perspectivas del sector de agua potable y saneamiento en Colombia”, en el que Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, resaltó la importancia de fortalecer la seguridad hídrica como una condición fundamental para el bienestar de las personas y el desarrollo de los territorios.

Durante el encuentro también se destacó la necesidad de continuar impulsando la innovación, la gestión eficiente de la infraestructura y el trabajo articulado entre instituciones, empresas y comunidades para responder a los desafíos presentes y futuros del sector.

Pensando en la comunidad

Así mismo, en la charla técnica “Alternativas no convencionales para conectar territorios a través del agua”, profesionales de EPM compartieron estrategias que buscan ampliar el acceso al agua potable en comunidades ubicadas en zonas de alta complejidad geográfica y urbanística.

La propuesta presentada contempla mecanismos de formalización progresiva, esquemas diferenciales y modelos de articulación con los municipios para avanzar en la atención de territorios a limitaciones. Actualmente, EPM desarrolla un piloto que permite validar esta alternativa y construir un modelo escalable que contribuya a llevar bienestar, salud y calidad de vida a más comunidades.

Con su participación en Acodal 2026, EPM reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones que aporten a la sostenibilidad del sector, al acceso a los servicios públicos y al desarrollo de los territorios donde tiene presencia.