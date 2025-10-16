45.183 jóvenes aspiran a las curules de los Consejos Municipales y Locales de Juventud
Los candidatos se inscribieron para competir por las 11.012 curules que se disputarán en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, programadas para el domingo 19 de octubre
Colombia
La Registraduría informó que esas candidaturas se organizaron en 9.009 listas: 4.331 presentadas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas.
La Registraduría resalta que el número de listas creció un 15 % respecto a las primeras elecciones de los Consejos de Juventud realizadas en 2021, y que la cifra de candidatos aumentó en 8 %, un indicador del creciente interés de la juventud por participar en los espacios de representación local.
¿Cuántos hombres y mujeres son candidatos a los consejos de juventud?
Del total de aspirantes:
Mujeres: 23.973
Hombres: 21.206
No binarios: 4
¿Cuáles son los datos clave para las elecciones a los consejos de juventud?
• Candidatos totales: 45.183.
• Curules en disputa: 11.012.
• Listas inscritas: 9.009 (4.331 partidos/movimientos, 2.358 independientes, 2.320 procesos organizativos).
Las elecciones se realizarán este domingo 19 de octubre de 2025. La Registraduría ha invitado a la ciudadanía a verificar su lugar de votación y a conocer las listas a través de la app a Votar antes de la jornada electoral.
