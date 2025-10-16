45.183 jóvenes aspiran a las curules de los Consejos Municipales y Locales de Juventud

Colombia

La Registraduría informó que esas candidaturas se organizaron en 9.009 listas: 4.331 presentadas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas.

La Registraduría resalta que el número de listas creció un 15 % respecto a las primeras elecciones de los Consejos de Juventud realizadas en 2021, y que la cifra de candidatos aumentó en 8 %, un indicador del creciente interés de la juventud por participar en los espacios de representación local.

¿Cuántos hombres y mujeres son candidatos a los consejos de juventud?

Del total de aspirantes:

Mujeres: 23.973

Hombres: 21.206

No binarios: 4

¿Cuáles son los datos clave para las elecciones a los consejos de juventud?

• Candidatos totales: 45.183.

• Curules en disputa: 11.012.

• Listas inscritas: 9.009 (4.331 partidos/movimientos, 2.358 independientes, 2.320 procesos organizativos).

Las elecciones se realizarán este domingo 19 de octubre de 2025. La Registraduría ha invitado a la ciudadanía a verificar su lugar de votación y a conocer las listas a través de la app a Votar antes de la jornada electoral.

