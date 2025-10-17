Congresistas de Boyacá divididos frente a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026

Mientras el Congreso aprobó un presupuesto de $546,9 billones para 2026, los representantes y senadores de Boyacá mostraron posiciones divididas entre el respaldo al Gobierno

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por un total de $546,9 billones, tras varios días de debate y negociación en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara. Aunque el Gobierno celebró el consenso alcanzado, la votación reflejó divisiones entre los representantes y senadores boyacenses.

El proyecto, que inicialmente contemplaba $557 billones, fue ajustado con un recorte de $10 billones. De los recursos aprobados, $358,1 billones se destinarán a funcionamiento, $100 billones al pago de la deuda y $88,4 billones a inversión.

Desde Boyacá, las posturas fueron diversas. El representante Wilmer Castellanos quien participó como coordinador ponente del proyecto respaldó la aprobación, destacando el trabajo conjunto entre el Congreso y el Gobierno Nacional:

“Gracias al consenso y la articulación desde la Comisión Tercera logramos aprobar un presupuesto por $546,9 billones. Las mayores asignaciones estarán dirigidas a los sectores de Salud, Educación y Defensa, pilares fundamentales para el desarrollo del país. Desde el Congreso seguiremos vigilantes para que los recursos se traduzcan en bienestar y oportunidades para las regiones”, afirmó Castellanos.

Aprobamos el Presupuesto General de la Nación 2026. Gracias al trabajo de consenso y articulación desde la Presidencia de la Comisión Tercera y como coordinador ponente del presupuesto logramos su aprobación por parte del Congreso de la República y no por decreto, por un monto de… pic.twitter.com/iTxc7yhhTL — Wilmer Castellanos (@ingwilmerc) October 17, 2025

En contraste, el representante Eduar Triana votó en contra del articulado y cuestionó los recortes al sector defensa:

“Dicen que el Presupuesto General es para fortalecer al país, pero al sector defensa y la seguridad los castigaron. Entre tantos aumentos selectivos, el único recorte parejo fue al de quienes defienden la vida y la integridad de los colombianos”, señaló.

Dicen que el Presupuesto General es para fortalecer al país… pero al sector defensa y la seguridad la castigaron. Entre tantos aumentos selectivos, el único recorte parejo fue al monto de los que defienden la vida, integridad y seguridad de todos los colombianos. pic.twitter.com/WH6TjedsT7 — Eduar Triana (@EduarTrianaR) October 16, 2025

Por su parte, el senador Ciro Alejandro Ramírez también se opuso al proyecto, argumentando que el plan financiero del Gobierno es inconstitucional y fiscalmente inconveniente.

El PL del PGN 2026 es inconstitucional por las siguientes razones además de la inconveniencia fiscal y macroeconómica q hemos explicado reiteradamente: pic.twitter.com/HEFW4vZiim — Ciro Alejandro Ramirez (@CIROARAMIREZ) October 16, 2025

Mientras tanto, la senadora Carolina Espitia apoyó la iniciativa, resaltando el enfoque social y regional del presupuesto:

“Desde nuestro equipo realizamos un análisis juicioso y responsable, pensando siempre en el bienestar de las regiones y en las necesidades sociales más urgentes. Ahora ejerceremos un seguimiento constructivo para que cada peso se invierta en avanzar hacia la equidad y la justicia social”, expresó.