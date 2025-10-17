Tunja

Congresistas de Boyacá divididos frente a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026

Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por $546,9 billones

Mientras el Congreso aprobó un presupuesto de $546,9 billones para 2026, los representantes y senadores de Boyacá mostraron posiciones divididas entre el respaldo al Gobierno

Sebastián Olmos

Boyacá

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por un total de $546,9 billones, tras varios días de debate y negociación en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara. Aunque el Gobierno celebró el consenso alcanzado, la votación reflejó divisiones entre los representantes y senadores boyacenses.

El proyecto, que inicialmente contemplaba $557 billones, fue ajustado con un recorte de $10 billones. De los recursos aprobados, $358,1 billones se destinarán a funcionamiento, $100 billones al pago de la deuda y $88,4 billones a inversión.

Desde Boyacá, las posturas fueron diversas. El representante Wilmer Castellanos quien participó como coordinador ponente del proyecto respaldó la aprobación, destacando el trabajo conjunto entre el Congreso y el Gobierno Nacional:

“Gracias al consenso y la articulación desde la Comisión Tercera logramos aprobar un presupuesto por $546,9 billones. Las mayores asignaciones estarán dirigidas a los sectores de Salud, Educación y Defensa, pilares fundamentales para el desarrollo del país. Desde el Congreso seguiremos vigilantes para que los recursos se traduzcan en bienestar y oportunidades para las regiones”, afirmó Castellanos.

En contraste, el representante Eduar Triana votó en contra del articulado y cuestionó los recortes al sector defensa:

Dicen que el Presupuesto General es para fortalecer al país, pero al sector defensa y la seguridad los castigaron. Entre tantos aumentos selectivos, el único recorte parejo fue al de quienes defienden la vida y la integridad de los colombianos”, señaló.

Por su parte, el senador Ciro Alejandro Ramírez también se opuso al proyecto, argumentando que el plan financiero del Gobierno es inconstitucional y fiscalmente inconveniente.

Mientras tanto, la senadora Carolina Espitia apoyó la iniciativa, resaltando el enfoque social y regional del presupuesto:

“Desde nuestro equipo realizamos un análisis juicioso y responsable, pensando siempre en el bienestar de las regiones y en las necesidades sociales más urgentes. Ahora ejerceremos un seguimiento constructivo para que cada peso se invierta en avanzar hacia la equidad y la justicia social”, expresó.

