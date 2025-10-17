Condenado a 20 años de prisión joven que asesinó a domiciliario en Tunja

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja profirió sentencia condenatoria contra Brayanm Stiven Alzate Meneses, declarándolo autor responsable del delito de homicidio agravado por los hechos ocurridos el 19 de abril de 2025 en la capital boyacense. En virtud del preacuerdo suscrito con la Fiscalía, el despacho judicial le impuso una pena definitiva de doscientos cuarenta (240) meses de prisión, equivalentes a veinte (20) años, que deberá cumplir en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Tunja.

De acuerdo con el expediente, la noche del 19 de abril, Alzate Meneses contactó por WhatsApp al establecimiento «Licor Center» para solicitar un domicilio de bebidas alcohólicas y cigarrillos, utilizando un nombre falso. Cuando el domiciliario, César Leonardo Torres López, llegó al lugar indicado, fue agredido con arma corto punzante luego de un intento de hurto de la motocicleta. La víctima recibió siete heridas en el tórax y la espalda, que le causaron un taponamiento cardíaco y hemotórax, provocándole la muerte en el Hospital San Rafael de Tunja.

El juez Álvaro Andrés Páez Uribe también impuso al condenado la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena y negó los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de prisión domiciliaria, al no cumplir los requisitos legales. Los representantes de la víctima podrán solicitar el incidente de reparación integral, conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, artículos 102 y siguientes.