¿Cómo va Néiser Villarreal en la lucha por terminar como goleador del Mundial Sub-20?

Néiser Villarreal celebra uno de sus cinco goles en el Mundial Sub-20 ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

La Selección Colombia Sub-20 cierra su participación en el Mundial de Chile este sábado, cuando se mida a Francia en el duelo por el tercer puesto de la competencia. El combinado nacional cayó en semifinales 1-0 ante Argentina.

El juego ante los franceses se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, dando inicio a las 2:00PM, hora colombiana.

De ganar este compromiso, el combinado nacional habrá igualado su mejor participación en una Copa del Mundo de esta categoría, emulando lo hecho en Emiratos Árabes Unidos, donde también terminó tercero, tras vencer 2-1 a Argentina.

¿Cómo va Néiser Villarreal en la tabla de goleadores?

Las principales novedades de la Selección Colombia para este compromiso son el regreso de Carlos Sarabia y Néiser Villarreal, ambos ausentes frente a Argentina por acumulación de amarillas.

Especialmente Villarreal fue la gran baja de Colombia en dicho compromiso, el atacante de Millonarios, próximamente del Cruzeiro de Brasil, fue pieza clave en octavos y cuartos de final, anotando un doblete y un triplete ante Sudáfrica y España, respectivamente.

Néiser se juega también la posibilidad de cerrar el torneo como el máximo goleador, igualando de momento con dos jugadores más, cada uno con cinco anotaciones en la primera posición.

El delantero tumaqueño se encuentra igualado en lo más alto de la tabla de artilleros con el estadounidense Benjamin Cremaschi, ya eliminado, y el francés Lucas Michel. De igual manera, se mantienen en competencia otros cuantos jugadores con tres anotaciones cada uno.

Tabla de goleadores del Mundial Sub-20

1) Néiser Villarreal (Colombia): 5 Goles

1) Benjamin Cremaschi (Estados Unidos): 5 Goles

1) Lucas Michel (Francia): 5 Goles

4) Alejo Sarco (Argentina): 4 Goles

5) Yassi Zabiri (Marruecos): 3 Goles

5) Maher Carrizo (Argentina): 3 Goles

5) Mateo Silvetti (Argentina): 3 Goles

5) Andréa Leborgne (Francia): 3 Goles

5) Gilberto Mora (México): 3 Goles