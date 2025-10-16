Torres, tras eliminación de Colombia del Mundial Sub-20: “Fracasamos, queríamos llevarles el título”

La Selección Colombia Sub-20 quedó eliminada en la semifinal del Mundial de la categoría, tras caer 1-0 ante Argentina, con anotación de Mateo Silvetti, cuando disputaban el paso a la anhelada final en el estadio Nacional en Santiago de Chile. Ahora los dirigidos por el entrenador César Torres disputarán el tercer lugar de esta cita orbital ante la Selección de Francia.

Esta derrota fue un duro golpe para la ilusión del plantel colombiano, que venía teniendo buenos resultados en esta competición, tras haber superado con éxito sus compromisos ante fuertes selecciones rivales como España, entre otros.

Lea también: Pibe Valderrama estalló tras la eliminación de Colombia: “Esa hij*** primera vez cuándo va a ser”

¿Qué dijo César Torres tras la eliminación?

Tras esta derrota, los sentimientos de frustración empañaron el buen presente de la Selección Sub-20. El director técnico colombiano mencionó que se compitió con en un muy buen nivel, con jóvenes promesas del balompié colombiano, pero pidió perdón por no lograr traer el título y sacar protagonistas a estos jugadores.

Con la voz entre cortada, César Torres, en declaraciones para los medios de comunicación, mencionó. “Nos vamos a extrañar muchísimo… Porque lo dan todo, no tengo nada que cuestionarles, yo sí me siento que me faltó. Fracasamos, queríamos ir a llevarle un título a Colombia”.

Le podría interesar: Prensa argentina se burla de jugador de la Selección Colombia

Sobre el desarrollo del partido con Argentina: “Detalles, yo creo que Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras, no definimos. Al frente hay un gran rival que tiene calidad… Nos vamos muy frustrados, porque aquí no sirve otra cosa que títulos, la verdad tenemos que elevar altísimo la exigencia, no pudimos, ahorita hay buscar cerrar bien en el último partido”.

La construcción del camino hacia un título internacional: “Salimos al frente y no pudimos, pongo la cara, le doy la cara al país. Colombia viene trabajando bien en todas sus categorías, en la femenina, en la masculina y en la de mayores. El Deportivo Cali hoy pasa a una final de Copa Libertadores, venimos en buen momento no se nos dio”.

El partido tras la eliminación de Rentería: “Estos chicos son extraordinarios, la verdad me duele que hayamos perdido hoy, pero esto no es de merecimiento, es de ganar y hoy nos llevamos una lección todos, esto nos tiene que hacer mucho más fuertes, mañana hay que volver a planificar y ponerle la cara al país, le queríamos dar un título, pero no pudimos, forzamos hasta el final y siento que somos dignos representantes del país”.

Lea también: Colombia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20: Rival, fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer puesto?

La disputa por el tercer lugar en esta Copa del Mundo, será el próximo sábado 18 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana), entre Colombia y Francia. Por su parte, la final se jugará el domingo a las 6:00 P.M. entre argentinos y marroquíes.