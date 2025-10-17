Chíquiza se mueve: el running une a la comunidad

El municipio de Chíquiza realizó una jornada deportiva dedicada al running, en la que participaron atletas aficionados y habitantes de diferentes veredas. La actividad fue organizada por la administración municipal y contó con el apoyo de los clubes deportivos locales.

Los organizadores resaltaron la importancia del evento para fomentar hábitos saludables. «Queremos que los ciudadanos vean en el deporte una oportunidad de integración y bienestar físico», señaló uno de los coordinadores de la carrera. Las categorías incluyeron distintas distancias adaptadas para niños, jóvenes y adultos.

Participantes coincidieron en el impacto positivo de la actividad en la comunidad. «Fue una experiencia motivante, porque nos reunió como municipio y nos permitió disfrutar del paisaje y la actividad física», comentó una de las corredoras. La alcaldía anunció que se espera repetir el evento en el calendario deportivo del próximo año.