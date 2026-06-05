En Arjona, detenido ‘El Chino’ por presunto porte ilegal de armas

Lo que parecía una simple huida terminó en captura. Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a un hombre conocido con el alias del “Chino”, de 27 años, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El procedimiento se registró en el sector El Limonar, del municipio de Arjona, cuando las patrullas de las Zonas de Atención Policial adelantaban actividades de patrullaje preventivo, disuasivo y de control dentro de los planes operativos contra el homicidio.

Según las autoridades, el sujeto mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial y emprendió la huida hacia una zona boscosa. Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlo pocos metros más adelante.

Durante el registro personal, los policías al parecer le hallaron un revólver calibre 38 de cuerpo metálico niquelado, con empuñadura de pasta y seis cartuchos calibre 38 Special en la recámara, todos sin percutir.

Tras la captura, alias “El Chino” fue informado de sus derechos y dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“No vamos a bajar la guardia en nuestra lucha contra el porte ilegal de armas. Continuaremos desplegando operativos en todo el departamento para evitar que estos elementos sean utilizados en la comisión de delitos y afecten la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional logra sacar de circulación un arma de fuego que podría haber sido utilizada para la comisión de hechos delictivos, reafirmando su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.