Capturan a alias ‘El Negro’, presunto sicario vinculado al homicidio de un patrullero en Córdoba

Montería

En un operativo llevado a cabo en la ciudad de Montería, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo de Inteligencia Policial, lograron la captura de alias “El Negro”.

Este individuo está señalado de ser el otro presunto autor material del asesinato del patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez. De acuerdo con las investigaciones, se pudo establecer que alias “El Negro” en compañía de alias “Omar”, quien fue capturado el 1 de agosto de 2025, serían los directos responsables de materializar el homicidio en mención. Así mismo, también sería el responsable del intento de homicidio de un soldado profesional el pasado 28 de abril de 2025 en San Carlos, Córdoba.

El patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez, quien estaba adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, fue asesinado en la noche del lunes 28 de abril de 2024 mientras visitaba a sus familiares en el municipio de Sahagún, a donde había llegado apenas 24 horas antes.

Camaño descansaba en la vivienda de sus parientes, en el barrio San Roque, de Sahagún, cuando aparecieron hombres fuertemente armados que irrumpieron violentamente y le dispararon delante de su mamá, en la sala. El uniformado, que pertenecía a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y prestaba servicio en Cartagena, se encontraba de civil cuando fue atacado entre los barrios San Roque y El Prado.

Prontuario de alias ‘El Negro’

Según las autoridades, alias “El Negro” contaba con diez años al servicio de la organización criminal “Clan del Golfo”. Se desempeñaría como sicario en la subestructura Javier Yepes Cantero y estaría participando en intimidaciones y amenazas para el cobro de extorsiones en municipios de Córdoba como Sahagún, San Andrés de Sotavento, Chinú, Chimá y Tuchín.

Esta captura representa la segunda relacionada directamente con este crimen, luego de la aprehensión en agosto pasado de Omar Antonio Hernández Evangelista, alias ‘Omar’, señalado como presunto autor material del asesinato.

‘Omar’ fue capturado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo de Inteligencia Policial y el grupo Gaula, en el corregimiento de La Y, en jurisdicción del municipio de Sahagún.

La persona capturada, alias “El Negro”, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito señalado. La Policía Nacional destaca que esta captura representa un duro golpe a las estructuras criminales y reafirma su compromiso con la protección de la vida y el orden público en el departamento de Córdoba.