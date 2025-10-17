Boyacá se prepara para las elecciones del Consejo de Juventudes este 19 de octubre

Más de 3.600 jóvenes aspiran a ocupar un escaño en los Consejos Municipales de Juventud.

Boyacá

El próximo 19 de octubre, los jóvenes de Boyacá y de todo el país acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), una instancia de participación creada para fortalecer el liderazgo juvenil y la incidencia de este sector en las políticas públicas locales.

El delegado de la Registraduría Nacional para Boyacá, Samir Silva, confirmó que “ya están definidos los puestos de votación, listas las mesas de justicia y coordinada la presencia de la Fuerza Pública”.

117 municipios del departamento contarán con puestos ubicados en los cascos urbanos, donde se desarrollará la jornada electoral entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Según el funcionario, este año se registró un aumento en el número de inscritos frente a las elecciones de 2021, con 1.744 hombres y 1.949 mujeres aspirantes. En total, se presentaron 3.694 candidatos distribuidos en 745 listas, representando partidos políticos, movimientos independientes y procesos organizativos juveniles.

¿Cómo será el proceso de votación?

La Registraduría explicó que los tarjetones solo mostrarán el logo del partido, movimiento o lista independiente, sin incluir fotos o nombres de candidatos. El proceso contará con dos grupos de votantes:

Jóvenes entre 14 y 17 años , que sufragarán con su tarjeta de identidad en un puesto cercano a su residencia.

, que sufragarán con su en un puesto cercano a su residencia. Jóvenes entre 18 y 28 años, que votarán en los puestos habituales según su cédula de ciudadanía.

Medidas de seguridad

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, aseguró que se han implementado estrategias conjuntas para garantizar la tranquilidad durante la jornada. “El Puesto de Mando Unificado se instalará desde las 7:00 de la mañana del domingo, con presencia del Ejército, la Policía y demás autoridades que estarán monitoreando el desarrollo de las votaciones”, afirmó.

Hasta el momento, cinco municipios han decretado Ley Seca: Tunja, Pauna, Oicatá, Puerto Boyacá y La Capilla. Durante la medida estará prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, tiendas, discotecas y espacios públicos. El consumo en domicilios particulares no está restringido, siempre que se respete la convivencia vecinal.

Incentivos para quienes participen

Los jóvenes que voten recibirán el certificado electoral, que otorga varios beneficios económicos, académicos y laborales, entre ellos:

10% de descuento en la expedición del pasaporte, la libreta militar y los duplicados de la cédula de ciudadanía.

en la expedición del pasaporte, la libreta militar y los duplicados de la cédula de ciudadanía. Media jornada de descanso remunerado para quienes trabajen.

para quienes trabajen. 10% de descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior.

en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior. Preferencia en igualdad de puntaje para el ingreso a universidades y empleos de carrera administrativa en el Estado.

para el ingreso a universidades y empleos de carrera administrativa en el Estado. Prioridad en la adjudicación de becas y subsidios de vivienda del Gobierno.

Asimismo, los jóvenes que deben prestar el servicio militar podrán reducir su tiempo de servicio:

Un mes menos para soldados y auxiliares bachilleres.

para soldados y auxiliares bachilleres. Dos meses menos para soldados campesinos y regulares.

Consultar su lugar de votación

La Registraduría Nacional habilitó enlaces para que los jóvenes verifiquen su información antes del día de las elecciones:

Consulte su lugar de votación:

https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion

Verificación si es jurado:

https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado

Listas y candidatos:

https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/listas-y-candidatos?tipo=juventudes