Boyacá se prepara para las elecciones de Consejos de Juventud este 19 de octubre

Durante una entrevista con Caracol Radio, Zamir Silva, delegado por la Registraduría Nacional para Boyacá, explicó que se desarrolló un nuevo comité de seguimiento electoral con la participación de las principales entidades del Estado, con el fin de garantizar la transparencia, seguridad y normalidad durante la jornada. «Ya están definidos los puestos de votación, asegurada la presencia de la fuerza pública y dispuestas las mesas de justicia frente a cualquier reclamación del electorado», afirmó el funcionario.

En Boyacá, abran 117 municipios con puestos de votación en los cascos urbanos. Por esta razón, la Registraduría adelantó gestiones con las autoridades locales para facilitar el transporte de los jóvenes de zonas rurales, de modo que puedan ejercer su derecho al voto de forma libre y voluntaria.

El registrador destacó además la respuesta positiva de la juventud boyacense, que este año incrementó significativamente la cantidad de listas inscritas en comparación con las elecciones anteriores. En total, se registraron 745 listas y 3.696 candidatos en todo el departamento. «Es una muestra del interés creciente de los jóvenes por participar en la toma de decisiones locales», señaló.

Para fomentar la participación, las secretarías de Educación y Gobierno emitieron una circular dirigida a las instituciones educativas públicas, donde los estudiantes de los grados décimo y once que presenten su certificado electoral serán eximidos de horas de trabajo social, además de acceder a los beneficios que otorga la ley a los votantes.

«Los jóvenes tienen un compromiso con la democracia. Desde los 14 años pueden acudir a las urnas y elegir la lista de su preferencia o postularse como candidatos. Todas las garantías están dadas para que el proceso se cumpla en buena medida» indicó el registrador.