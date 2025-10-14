Boyacá y Casanare sellan acuerdos históricos por el Páramo de Pisba

Según el comunicado oficial del Ministerio de Ambiente, durante ocho días de trabajo conjunto, las comunidades de Sácama, Támara y La Salina (Casanare) y Labranzagrande (Boyacá), participaron en la fase de concertación del proceso de delimitación del Páramo de Pisba, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mecanismo que marca un paso en la protección de uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país.

CAPTURA COMUNICADO MIN AMBIENTE Ampliar

Según informó Jairton Díez Díaz, asesor del Ministerio, las mesas de diálogo permitieron alcanzar consensos sobre temas esenciales como la delimitación del área, la reconversión de actividades productivas, las medidas de protección hídrica y el sistema de financiación. «...En estas mesas de diálogo se dio una participación muy activa de la comunidad y de las instituciones. Esta fase continuará en los otros nueve municipios de Boyacá...», señaló el funcionario.

El proceso de concertación, que comenzó el 28 de septiembre en Sácama, continuará su recorrido por los municipios restantes de Boyacá, con el objetivo de consolidar acuerdos que garanticen la preservación ambiental y el desarrollo sostenible del Páramo de Pisba, una fuente vital de agua para la región y el país.