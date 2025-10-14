Lluvias causan afectaciones en las vías de Pácora, la Merced y Pensilvania Caldas

Manizales

Las lluvias de las últimas horas causaron varias afectaciones en las vías de Caldas, especialmente en las carreteras del norte del departamento. Además, se presentó un derrumbe en la vía Pensilvania – Manzanares que causó algunos traumatismos en el oriente

Hugo Moncada, gerente de Promueve Más, comentó que fue un fin de semana con muchas lluvias y por eso hay cierres definitivos en el norte y occidente del departamento de Caldas. Los combos de maquinaria se desplazan a los puntos más críticos

Estos son los puntos más afectados:

La primera carretera es Río Pozo - vía La Lutaima - San Bartolomé - Pácora y la segunda comprende El Faro - vía Salamina - La Merced. La causa de los cierres es para atender el plan de atención a emergencias viales y mantenimiento preventivo de la red departamental. Igualmente, la intervención se debe a la respuesta inmediata ante eventos de inestabilidad y afectaciones en vías, conforme al decreto de calamidad pública vigente en Caldas.

La vía Río Pozo - vía La Lutaima - San Bartolomé - Pácora: el cierre será de cuatro meses y las labores se ejecutarán de lunes a sábado entre las 7:30 a. m. y 4:30 p. m. y domingos y festivos de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Las rutas alternas son: San Bartolomé - Pácora - Aguadas - La Pintada o San Bartolomé - Pácora - Salamina - Manizales.

El sector El Faro - vía Salamina - La Merced: el cierre se programó a partir del 17 de octubre y se prolongará por tres meses. El paso vehicular estará restringido desde las 7:30 a. m. y 12:00 p. m. y entre la 1:00 p. m. a 5:30 p. m.