Se realizó el Conversatorio sobre Donación de Órganos “Rompiendo mitos, transformando vidas”

La coordinadora operativa de trasplantes del Hospital San Rafael, Natalia Ortiz, explicó en entrevista con Caracol Radio, que el objetivo principal del conversatorio fue despejar dudas y desmentir los mitos que rodean la donación de órganos, promoviendo que las familias hablen del tema y expresen sus decisiones. «No estamos exentos de enfrentar un diagnóstico de muerte encefálica. Es necesario que nuestras familias conozcan nuestra voluntad de donar», señaló.

Entre los mitos abordados se destaco el relacionado con el tráfico de órganos, frente al cual la coordinadora aclaró que el proceso está legalmente normado, con estrictas cadenas de custodia y supervisión por parte de entidades nacionales. Asimismo, durante el conversatorio se explicó que la extracción de órganos o tejidos es un procedimiento quirúrgico que puede dejar cicatrices, pero no causa desfiguración del cuerpo.

Desde el Hospital San Rafael se continúa trabajando en la educación y sensibilización de la comunidad, recordando que en el país más de 4.300 pacientes esperan un trasplante. «Nuestros órganos son prestados; hoy los tenemos en vida, pero pueden servirles a muchas otras personas más», enfatizó Natalia Ortiz.

El llamado del Hospital Universitario San Rafael de Tunja es a informarse, conversar en familia y registrarse como donantes a través de la página del Instituto Nacional de Salud, entendiendo que donar no resta, sino que dona esperanza a quienes la necesitan.