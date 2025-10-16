Pacto Histórico, consulta y Daniel Quintero, ¿qué viene para la izquierda colombiana?

En Hora20 el análisis al panorama político del país, los cambios en la consulta del Pacto Histórico, la bajada de un candidato, el efecto que genera, la insistencia en la consulta y lo que viene a nivel jurídico y político con esta decisión. También el escenario político del Centro Democrático y las implicaciones de próximas decisiones judiciales.

Lo que dicen los panelistas

Andrés Caro, abogado, columnista, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, señaló que los 100 candidatos presidenciales es un reflejo de la crisis en el sistema de partidos y que el hecho de pensar en una unificación, como lo ha planteado la izquierda, hay que celebrarlo, “pero deberíamos tener reglas para hacerlo posible. Hay reglas que toca seguir y el juez que es el CNE, a quien se puede criticar por muchas razones, está en el centro del caos bizantino en el que estamos debatiendo de si se puede o no, lo cierto es que había reglas y riesgos advertidos”. Recordó que ya se había dicho que se debía tener cuidado con los efectos de una consulta interpartidista, “se asumen riesgos y totean para mal, además, creo que hay un factor clave y es el aterrizaje forzoso de Quintero, me imagino que no fue sapo fácil de tragarse y ahora amenaza con implosionar un ejercicio de persuasión política”. Manifestó que hay una responsabilidad grande del presidente Petro, que es el líder natural de la izquierda, “él forzó la entrada de Quintero en un ejercicio más natural y orgánico ante candidatos del seno y rompe con un ejercicio importante para la izquierda”.

Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y experto en comunicaciones, planteó que si bien es importante que se haya establecido un mecanismo de consulta para la escogencia de candidatos al congreso, lo que ha pasado con la consulta para escoger un candidato presidencial ha sido “el festival de las cantinfladas”, como el hecho de que la Colombia Humana presentara documentos para la fusión que iban en contravía de los estatutos del partido, “tan desastroso fue el proceso, que la fusión limitada, fue recortada a tres partidos por todos los miembros del CNE y ni siquiera los representantes del PH en el seno del CNE tuvieron forma de defender la fusión, de entrada estaba mal hecho y la consulta es un tema medio de ir y venir, que si entra, que no entra, que tres candidatos, los nueve, una cosa desorganizada y ahora el golpe de teatro de Quintero que está fuera de tiempos, de tono y realmente no se entiende; le hace daño al Pacto Histórico, a la convocatoria para consulta y a la figura de las consultas”.

Explicó que la razón por la cual cree que Quintero se retiró, es porque tenía claro que sería derrotado porque en la organización del Pacto Histórico los apoyos en el congreso, los líderes históricos de partido estaban 25 congresistas con Cepeda y cinco con Quintero, “algunos muy fuertes en muchas regiones, entonces llegó un momento en el que Quintero se vio derrotado y más allá de la derrota, lo que implica perder es dejar de ser relate políticamente y perder discurso político ante problemas legales”.

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, explicó que la izquierda viene de un proceso de construcción a través de la unidad entre el Polo, Colombia Humana, Partido Comunista y Progresistas como escisión de Maís, “oportunamente solicitamos al CNE la fusión y que se nos reconociera la que tenemos de constituirnos dentro de reglas legales como nueva colectividad. Sin embargo, hay una obstrucción a la participación política y es que CNE dijo que teníamos derecho a fusión de tres paridos y deja por fuera a la Colombia Humana y Progresistas: se suspendió la vigencia de la personería hasta que no se resuelvan pleitos jurídicos o impugnaciones de los partidos”.

Manifestó que el Pacto lamenta la salida de Quintero, “porque la pugna que se generó entre candidaturas genuinas del alma del Pacto Histórico era la de Cepeda y Corcho, eso generaba escenario de disputa política que hacía que la campaña se polarizara, entonces la salida de Quintero quita votos; que él se salga ahora cuando los partidos dijimos que estaban los candidatos es un error, hubiera sido mejor que se mantuviera en consulta”. De otro lado, dijo que de cara a las elecciones, “no tenemos otro Petro y nos vemos obligados al frente amplio y a construir desde la izquierda; ya se avanzó en el proceso de unificar candidaturas”. Por último, manifestó que se necesita que la derecha se una, porque saben que si pasan a la segunda vuelta junto con ese sector político, lograrían derrotarlos, escenario que ve mucho más complejo si el centro llega a pasar al balotaje.

Laura Bonilla, subdirectora de Pares y politóloga, comentó que Quintero estaría mal asesorado porque esta salida de la consulta lo podría dejar inhabilitado de la contienda política al aparecer en el tarjetón del 26 de octubre, “eso puede terminar rompiendo la unidad de la izquierda y eso es problemático porque no es solo izquierda tradicional, es el anclaje con un sector liberal de la política como Roy y ahí puede jugar mejor en marzo que en octubre, en el caso de Daniel Quintero”. Resaltó que hay un desorden muy grande, “el 26 se hace la consulta con Quintero, sin campaña, en tarjetón y con una consulta en disputa jurídica, se llega a marzo, con un escenario preocupante, sin saber si ese candidato puede ir a las consultas del 8 de marzo del 2026”.

En cuanto al escenario político en general, recordó que Rodolfo Hernández fue un candidato que sorprendió, “si llega un candidato ‘outsider’ a segunda vuelta puede absorber a la derecha y el centro o ganar en primera vuelta. El fenómeno de los outsiders es más influyente de lo previsto en las elecciones”.

