¿Por qué quedó libre conductor vinculado con muerte de joven en Barranquilla?: estas son las razones

Este lunes se conoció que Edwin Alberto Cataño Guevara, bombero de profesión, fue dejado en libertad tras ser señalado de atropellar y causar la muerte de Juan David Ucros Cervantes, un joven de 19 años, el pasado viernes en la avenida Circunvalar de Barranquilla.

El hecho generó indignación por parte de la familia de la víctima luego de que el fiscal del caso argumentara que no hubo flagrancia en la detención del conductor, lo que impidió que se legalizara su captura ante un juez de control de garantías.

Cataño Guevara fue detenido el mismo día del accidente y trasladado a la Estación Norte de la Policía Metropolitana, donde permaneció retenido durante casi dos días. Sin embargo, el juez ordenó su libertad, aunque continuará vinculado al proceso judicial, según confirmaron fuentes del sistema penal acusatorio.

De acuerdo con videos conocidos por las autoridades, en el interior del vehículo de Cataño Guevara se hallaron botellas de licor.

Dinaris Cervantes Fuentes, madre del joven fallecido, relató el duro momento en el que se enteró del accidente:

“Me llamó una compañera de ‘Juanda’ y me dijo: ‘¿Usted es la mamá de Juanda?’ Yo le respondí que sí, y me dijo que él había tenido un accidente y estaba en la Circunvalar. Le dije: ‘Mi hijo está muerto’. Y ella solo me dijo: ‘Llegue, llegue’. Si me dices que va en una ambulancia, aún lleva vida. Pero si está en la Circunvalar, ya mi hijo está muerto, está tirado”.

Juan David Ucros, además de trabajar, era estudiante del programa de Ingeniería Telemática en la Institución Universitaria de Barranquilla. Su padre también exigió justicia por lo ocurrido.

¿Qué dice expertos sobre la libertad otorgada al hombre implicado?

El abogado Heiner Valle, magíster en Derecho Penal Económico y CEO de Valle & Asociados Abogados, se pronunció sobre el caso de Edwin Alberto Cataño Guevara, el abogado explicó que es fundamental revisar si existió o no flagrancia al momento del hecho, lo cual influye directamente en la legalidad de la captura. Según el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, hay cinco causales de flagrancia, entre ellas que el presunto responsable sea sorprendido durante la comisión del delito o inmediatamente después.

Valle señaló que, según información difundida por medios y redes sociales, existen elementos materiales como videos y fotografías que mostrarían a personas siendo evacuadas del vehículo, así como la presencia de botellas de licor en su interior. Estos indicios, aseguró, podrían encuadrarse dentro de la causal número 4 de flagrancia, que contempla grabaciones en sitios públicos donde se identifique al implicado en la comisión del delito y se le capture de inmediato. “Todo depende del análisis de modo, tiempo y lugar, y si estos materiales fueron legalmente incorporados al proceso por la Fiscalía en tiempo oportuno”, precisó.

Valle también cuestionó el tiempo que transcurrió entre el accidente y la puesta a disposición de Cataño Guevara ante la Fiscalía, lo cual podría haber influido en la decisión de dejarlo en libertad.

“La Corte Suprema ha sido clara en que la captura debe hacerse en un término inmediato. Si hubo una demora significativa —de una o dos horas— en su traslado a la Unidad de Reacción Inmediata, eso podría haber sido determinante para que la Fiscalía considerara que no se cumplía con los requisitos de flagrancia”, concluyó el jurista.