Lluvias causas inundaciones en la quebrada Mellizos del municipio de Viterbo, Caldas

Manizales

En las últimas horas se presentó un desbordamiento de la quebrada mellizos en Viterbo que inundó algunas casas y causó traumatismos a los transeúntes de la vía del lugar, sin embargo, ya la situación se controló gracias al trabajo de prevención que coordinó el cuerpo de bomberos con la comunidad

Edilson Ocampo, comandante de Bomberos del municipio de Viterbo comentó que las lluvias en el lugar han sido intensas, tanto así que la quebrada melliza que siempre sufre desbordamientos por las precipitaciones nuevamente causó afectaciones en las últimas horas. Sin embargo, el comandante de bomberos relató que gracias a la reacción de la comunidad se pudo evitar daños considerables a las viviendas y a afectaciones a las personas que transitaban en vehículos y a pie por las carreteras cercanas a esta fuente hídrica

“Entonces, pues debido a esto sí cayó mucha agüita y logró que la quebrada se saliera, pero gracias a pesar de que nosotros actuamos ligeros y la comunidad pues se salió y le entró agua a dos locales, pero gracias a Dios tampoco perdieron nada porque tenían las cosas altas”, dijo Ocampo

Las lluvias en la zona andina y especialmente en Caldas se van a intensificar según informaron desde el IDEAM